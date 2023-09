Fodor Imre kisfia már várta, hogy becsöngessenek

A négy műsorvezetővel és az iskolakezdéshez kapcsolódó témákkal várta a nézőket a megújult Család-barát első adása. Bár Fodor Imre kisfiának gördülékenyen indult a tanévkezdés, nem minden család ilyen szerencsés. A képernyős Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológussal beszélgetett a témáról.

Idén lett második osztályos Fodor Imre kisfia. Vince már várta, hogy szeptemberben ismét becsengessenek. A Duna és az M2 Petőfi TV műsorvezetője a Család-barát őszi, első adásában azonban arra is emlékeztetett, nem minden szülő olyan szerencsés, hogy a gyermeke a nyári szünet után örömmel tér vissza az iskolapadba. A tanévkezdés nemcsak kötöttségeket és számonkérést, hanem élményeket is tartogat – hangsúlyozta Polányi Viktória. A pszichológus szerint egy őszinte beszélgetés sokat segíthet azon, hogy a gyermek kedvet kapjon az iskolába járáshoz.

(Fotó: MTVA)

„A »nem akarok iskolába menni« kijelentést nehéz kezelnie a szülőnek. A tücsök és a hangya meséjét segítségül hívva elmagyarázhatjuk, hogy a gyermekeknek és a felnőtteknek is adódnak olyan időszakok, amikor szabadon tehetik, ami jól esik, ugyanakkor vannak a dolgos hétköznapok is. Egy beszélgetés során fény derülhet arra, mi a valódi oka annak, hogy nem lelkesedik az iskoláért. Rá kell jönnünk, mi a felszabadító érzés a nyárban: az, hogy nem kell tanulni vagy korán kelni, esetleg hogy kevesebb szabály van, amit be kell tartani, netán, hogy a szünidő alatt elkerül valakit, akit nem kedvel? Ha kibeszéljük a szorongás tárgyát, akkor tudunk szülőként valódi előrelépést tenni” – magyarázta a Család-barát vendégeként Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus.

Fodor Imre hozzátette, hogy ha a körülmények adottak, akkor érdemes lehet iskola utáni elfoglaltságot választani a gyereknek, mert ezekben nagyobb örömét lelheti, mint a tanórákban. Az ő fia zeneiskolába nyert felvételt, gitározni tanul majd az idei tanévben, így nemcsak a rég nem látott barátai, hanem az új hangszere felfedezése is várja szeptembertől. A szakértővel készült teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Megújulva tér vissza szeptember első hetében a Duna délelőtti magazinműsora. Újdonságként a Család-barát naprakész információt nyújt az aktuális és közéleti kérdésekben, tanácsokkal szolgál a pályaválasztás, valamint IT biztonsági témákban. Orvosok, jogi és pénzügyi tanácsadók érkeznek vendégként és interaktívan adnak hiteles információkat a telefonon beérkező nézői kérdésekre.

Család-barát, a mindennapjaink része – szeptember 4-től hétköznaponként 9:35-től a Dunán.