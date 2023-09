Varázslatos visszatérés: Loreena McKennitt a The Visit Revisited európai turné keretén belül érkezik vissza Budapestre

McKennitt és zenész társai 2024. március 6-án indítják el a Visit Revisited turnét Eindhovenben, Hollandiában, majd április 8-án zárják Londonban. Közben fellépnek Németországban, Svájcban, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Belgiumban, Magyarországon és Lengyelországban is.

A turné a Juno-díjas The Visit című albumának évfordulóját ünnepli, amelyet erdetileg 1991-ben adtak ki Kanadában, 1992-ben nemzetközi sikereket ért el a Warner Music Group gondozásában. Ez az album hozta meg számára a nemzetközi népszerűséget, az album igazi mérföldkő volt a művésznő életében, azóta is töretlen sikerrel hódítja és gyarapítja rajongóit világszerte. A művésznő 2021 szeptemberében megjelentette a The Visit: The Definitive Edition című albumát, amely az eredeti The Visit albumának 30. évfordulóját ünnepelte. A deluxe, limitált kiadású album kibővített zenei anyaggal debütált és igazi kuriózum a négy CD- audio Blu-ray és a szakmai visszatekintő illusztrált könyvével, melyben újraélt emlékek és korábban sosem publikált anyagok találhatók. A Visit Revisited turné első “felvonása”2022. szeptemberében vette kezdetét mely tíz előadásból állt Kelet-Kanadában.

„Az utolsó alkalom, amikor Európában léptem fel, az 2019-ben volt, és azóta sok minden történt. Csodálatos érzés lesz jövő tavasszal visszatérni Európába és újra találkozni a sok ismerős arccal, akiket hiányoltam ezekben a zűrzavaros időkben” – mondta McKennitt.

A fellépők közül McKennittet: Caroline Lavelle (cselló), Brian Hughes (gitár), Hugh Marsh (hegedű) és Dudley Phillips (basszusgitár) kísérik.

Loreena McKennitt eklektikus keveréke a kelta zenének, a popnak, a folknak, pályafutása alatt több mint 14 millió albumot adott el világszerte. Felvételei arany-, platina- és többszörös platina státuszt értek el 15 országban és négy kontinensen. Kétszer jelölték Grammy-díjra és két Juno-díjat nyert, valamint Billboard International Achievement Awardot. Ismerősen mozog a világ legelismertebb és történelmi jelentőségű koncerttermeiben, a Carnegie Halltól a híres Alhambra-palotáig Granadában, Spanyolországban, de fellépett már a késői majestás “Her Late Majesty Queen Elizabeth II. és His Majesty King Charles III”, valamint más államfők előtt.

A koncerten olyan élményben lehet részünk, amely szívből jövő muzsikával ajándékoz meg bennünket. Ezen az eseményen a béke, nyugalom és lelki csend hangjai mellett egy varázslatos emlékutazás részeseivé válhatunk, mely mesés zenei tájakra kalauzol. A tradicionális kelta zene világa egy harmonikus atmoszférában tárul elénk, ahol mélyen megélt és átélt dalokon keresztül elmerülhetünk az érzésekben. Az előadás minden pillanatában átélhetjük a kiegyensúlyozott és egyedülálló előadói teljesítményt. Ez a koncert egyedi módon fonódik össze a hangulattal, és feledhetetlen élményt nyújt, melyben magunk is aktív részeseivé válhatunk.

Zenei karrierén túl McKennitt elismerést kapott számos figyelemre méltó jótékonysági kezdeményezésért, többek között:

• Cook-Rees Memorial Alap a Vízkeresésért és Biztonságért

• Falstaff Family Centre

• A Royal Canadian Air Force (tiszteletbeli ezredese)

2004-ben McKennitt megkapta a Kanada Rendjét, és 2013-ban Franciaország Nemzeti Művészetek és Levéltárak Lovagja lett.

A jegyek 2023. szeptember 8. délelőtt 10 órától érhetők el az Eventim.hu oldalon és Tex országos jegyirodáiban.