Kiemelkedő megoldásokat kínál a Planet Budapest 2023

A nemzetközi szinten is kiemelkedő fenntarthatósági expó és élményprogram ismét megnyitja kapuit szeptember végén. Az ötnapos esemény a legkorszerűbb megoldásokat mutatja be bolygónk emberi létezésre alkalmas állapotának fennmaradásához. A kiállítás több részlete is kiderült a Duna magazinműsorában.

„A médiában minden nap újabb és újabb híreket hallhatunk különböző válságokról, klímavédelemről, a biodiverzitás csökkenéséről. Az expó megoldásközpontú bemutatása annak, hogy ezekre a problémákra milyen válaszok születtek már. A lényeg tehát a megoldás, hogy emberi létezésre alkalmas állapotban maradjon fenn bolygónk” – fogalmazott a fenntarthatóság témáját újszerűen feldolgozó, a legújabb megoldásokat közérthetően bemutató, európia szinten is egyedülálló rendezvényről a szervezésben aktívan közreműködő Alapértékek Nonprofit Kft. ügyvezetője a Duna magazinműsorának vendégeként. Matolcsy Miklós a Planet Budapest 2023 három fő eleméről is beszámolt. Egyrészt bemutatják a vállalkozások, milyen megoldásaik vannak a klíma- vagy vízválságra, illetve a hulladékkezelésre. Készülnek a lakosságnak szóló szemléletformáló, a problémamegoldási lehetőségeket bemutató kiállítással, továbbá várják a diákokat „A jövő hősei” programmal. Ebben az edukációs célt szolgáló interaktív kalandjátékban bolygónk lehetséges jövőjéről szóló történet bontakozik ki, a kimenetelét a fiatalok a döntéseikkel tudják befolyásolni. Kapcsolódó tartalom Három fő részből áll majd a Planet Budapest 2023 Az esemény fővédnöke Áder János volt köztársasági elnök. A Planet Budapest 2023 fővédnöke Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a főszervező Kék Bolygó Alapítvány létrehozója és kuratóriumi elnöke. A Hungexpo területén zajló eseménnyel kiemelten foglalkoznak a közmédia csatornái. A szeptember 27. és október 1. között látogatható expóról további részleteket a Médiaklikken újranézhető beszélgetésből tudhatnak meg.