Benjamin Clementine ősszel a Müpában

A brit dalszerző-énekes, Benjamin Clementine is fellép ősszel a Müpában. A könnyűzenei előadó október 30-án ad koncertet a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

Clementine ezzel csatlakozik a korábban bejelentett nemzetközi világsztárok – Elvis Costello, Ludovico Einaudi, Tommy Emmanuel és Hania Rani – névsorához, míg a műfaj hazai képviselői gyakorlatilag egymásnak adják a színpadot a már most telt házas koncerteken – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Mint írták,

a brit énekes, Benjamin Clementine csaknem tíz évvel első magyarországi fellépése után, tavaly megjelent harmadik albumának anyagával, egy magyar vonóskvintett kíséretében tér vissza Budapestre.

Az And I Have Been a korábbi két lemeznél – az At Least for Now című önéletrajzi monodráma 2015-ben, a menekültválságra rávilágító avantgárd konceptalbum, az I Tell a Fly két évvel később jelent meg – könnyedebb hangvételű. A teljes egészében az énekes által írt, hangszerelt és feljátszott album zeneileg kiegyensúlyozott, a költői érzékenységű szövegek az élet szövevényességéről szólnak.

A brit sztár, Elvis Costello 2014-ben szólóban lépett fel a Müpában, idei, szeptember 30-i koncertjére régi zenésztársa, Steve Nieve társaságában érkezik. Mint az európai turnét felvezető sajtótájékoztatóján fogalmazott, imádott a magyar fővárosban zenélni, és „ennek a show-nak lesz a legnagyobb dinamikai íve, amit valaha csináltunk”.

A dzsessz és az elektronika hangjait elegyítő lengyel zeneszerző-zongorista, Hania Rani október 17-i, valamint a filmzenéivel világhírnevet szerzett olasz zongorista, Ludovico Einaudi november 14-15-i két koncertjére szinte azonnal elfogytak a jegyek, de az ausztrál gitárvirtuóz, Tommy Emmanuel december 4-i fellépése is már csaknem teltházas.

Magyarország kedvenc improvizációs koncertsorozata, a Random Trip november 7-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben négy különböző szettből álló könnyűzenei koncerttel és több mint tucatnyi ismert zenészével ünnepli fennállásának tizenöt évét. A Lóci játszik szeptember 24-én pedig Krokodil Hotel címmel ad különleges koncertet. A Margaret Island és a Szegedi Kortárs Balett közös projektje során október 6-án egyedi vízióban elevenednek meg a dalok, Szakács Gergő (november 22.) pedig a teltházas hangversenyteremben mutatja be új, Rajzolt zajok című albumát. Szintén új lemezzel érkeznek a Lázár tesók november 30-án: a formációnak a nagy érdeklődésre tekintettel meg is kell dupláznia az Eső előtt című korong anyagát bemutató koncertet.