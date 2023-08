Verebes Lindát a férje tanította meg nemet mondani

Új epizóddal tért vissza a Családi kör. Az őszi évad első részében a megfelelési kényszer témáját járta körül a szakértővel Pindroch Csaba és felesége, Verebes Linda, akik saját tapasztalataikat is megosztották.

Sokakat érint a megfelelési kényszer súlya, köztük Verebes Lindát is, aki négygyerekes édesanyaként is igyekszik élete minden területén a lehető legtöbbet nyújtani. A Családi kör műsorvezetője ugyanakkor néha elgondolkodik azon, hogy mindent megfelelően tart-e kézben. Férje, Pindroch Csaba sokkal megengedőbb a témában: másokkal és saját magával szemben sincsenek toronymagasan az elvárásai. Szerinte felesége tökéletesen teljesít a magán- és a szakmai életében is, ezt számtalanszor elmondja neki, amikor úgy érzi, túlságosan szigorú magával. Az önmagunknak és a környezetünknek való megfelelés kényszeréről a Családi kör őszi évadának első adásában beszélgetett a páros, miközben tanácsokat adtak a nézőknek is.

Verebes Linda és Pindroch Csaba (Fotó: MTVA)

„Melletted tanultam meg, hogy bizonyos helyzetekben lehet nemet is mondani. Előtte mindig mindent elvállaltam, elsőként jelentkeztem, ha valamilyen feladat állt elő. A negyedik gyerekünk születése környékén, amikor kevesebb volt az energiám, akkor éreztem igazán ennek szükségét”

– vallotta meg az epizódban férjének Verebes Linda, aki saját bevallása szerint egyre jobb arányérzékkel egyensúlyoz a feladatai között. Ezt a hozzáállást szeretné megtanítani gyermekeinek is, hogy tudják a különbséget az egészséges kitartás és a felesleges túlteljesítés között.

A házaspárhoz ezúttal is érkezett szakmai segítő. Dr. Harmat László pszichológus szerint eredendően nem rossz, ha valakiben van megfelelési kényszer, hiszen ezáltal alkalmazkodóvá, empatikussá válhatunk. Onnantól jelent akadályt a jelenség, ha valaki folyamatosan és túlzottan háttérbe szorítja önmagát. „Már gyerekkorban meg kell tanulni kifejezni a negatív érzelmeket, és alkalom adtán visszautasítani valamit. Ha ez elmarad, akkor felnőttként is minden elvárásnak erőn felül próbálunk majd megfelelni attól félve, hogy máskülönben nem szeretnek majd bennünket” – hangsúlyozta a Családi kör szakértője. A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.

