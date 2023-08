Széll Tamás és Böröcz Zsófia újranyitja a Főmenü konyháját    

Új évaddal tér vissza a Főmenü augusztus utolsó hétvégéjén. A Duna gasztroműsorában Széll Tamás Michelin-csillagos séf és Böröcz Zsófia gasztromentor, privát séf otthon is könnyen elkészíthető receptekkel várják szombat délutánonként a nézőket. A házigazdák nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel készítik el a tematikus adások trendi fogásait.

(Fotó: MTVA)

Széll Tamás újabb konyhai trükköket tartogat a Duna nézőinek. A Főmenü Michelin-csillagos séfje és Böröcz Zsófia gasztromentor gondoskodnak róla, hogy mindenki találjon a kedvére való ínyencséget. Lesznek sós, édes, magvas, gyógynövényes és bundás receptek, valamint tippek a sztárséftől a tökéletes piknik-, strand- és disznótoros ételek elkészítéséhez. A laktató és sokszínű fogások elkészítésének fortélyai mellett a házigazda professzionális mozdulatsorait is elsajátíthatja a közönség.

„A Főmenü új évadában folytatjuk a gasztronómiai utazásunkat, hazai és nemzetközi fogásokat készítünk, változatos alapanyagok felhasználásával mutatunk be a hétköznapokra és az ünnepi alkalmakra egyaránt hasznos konyhai tippeket” – árulta el a hazai gasztronómia kiválósága.

Az új évad első részében hűsítő ételek kerülnek az asztalra. Széll Tamás sült paradicsomlevest készít és frissítő uzsonnaként parmezános krutont süt. Böröcz Zsófia egy igazi klasszikus jégkrém-desszertet idéző, kávés parfét csinál piros bogyós gyümölcsökkel megbolondítva. A séfek háromféle szorbé különlegességet is alkotnak közösen.

(Fotó: MTVA)

A műsorban nemcsak a hazai és nemzetközi gasztronómiát ismerhetik meg a nézők, hanem annak jeles képviselőit is. A szakértő vendégek mellett a konyhaművészet rajongói is érkeznek a műsorba – mások mellett Mező Misi, Mikó István, Bay Éva, Rátonyi Kriszta és Somossy Barbara – és személyes történeteikkel fűszerezik meg az adásokat. Az első adás vendége a tortáiról és fagylaltjairól is híres díjnyertes cukrászmester Füredi Krisztián lesz, aki két társával harmadik helyezést ért el a Fagylalt Európa-csapatbajnokságon, ezzel bejutottak a januári világbajnokságra.

Receptekért és további érdekességekért érdemes felkeresni a Főmenü Facebook oldalát és a mediaklikk.hu/fomenu oldalt.

Főmenü – augusztus 26-tól szombatonként 17 órától a Dunán.