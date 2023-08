Azahriah, Krúbi és Dzsúdló is fellép csütörtökön, telt házzal indul a Strand Fesztivál

Telt házzal indul Zamárdiban a Strand Fesztivál, amely idén a cirkuszok világát idézi, és amelynek szervezői csütörtökön a fesztivál területén egy rendhagyó beszélgetésen értékelték az idei nyarat.

Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapítója elmondta, hogy bár a szezon előtt a túlélésre készültek, a Strand Fesztivál első napját telt házzal indítják, és hétvégére is sok embert várnak.

A szerdai nulladik napot követően, amelyen csak néhány helyszínen voltak programok, a Strand Fesztivál nagyszínpadain csütörtökön fellép Azahriah, Krúbi, Dzsúdló, a Hősök, az Irie Maffia, Beton.Hofi, valamint a Next Level produkciói (Gemcamp, Dublic, Luude, B’andre és Skrude).

Pénteken a Carson Coma, a Halott Pénz, a Follow The Flow, a Blahalouisiana, a Hiperkarma, a Wellhello ad koncertet, szombaton pedig Byealex és a Slepp, a Bagossy Brothers Company, Majka, a Margaret Island, a Valmar, Rosa Linn, a Purple Disco Machine és Andrea Lane. Ádám Kata, a Strand Fesztivál vezetője a csütörtöki bejáráson elmondta, hogy több kreatív programmal, két nagyszínpaddal, művésznegyeddel, valamint cirkuszi helyszínekkel is várják a közönséget.

Olyan dekorációkat terveztek, amelyeknek köszönhetően közösségben érezhetik magukat a résztvevők, és amelyek szerethetővé teszik a fesztivált – tette hozzá.

A Fővárosi Nagycirkusz számos produkcióval csatlakozott a fesztiválhoz, a nagyszínpadokon a fellépők közötti időben látványos labdazsonglőr- és kötéltáncosműsorok is lesznek. Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója elmondta: üzenetük – meló, egymásra figyelés és az emberi erővel megvalósítható csoda – összhangban van a fesztivállal.

A Strand Fesztiválon megjelenik az UNICEF iskolai kortárs bántalmazás ellen indított programja is. A fiatalokat célzó és ismert hazai zenészek bevonásával készült kampányt a csütörtöki sajtóeseményen Nagy-Balás Borbála, az UNICEF gyermekjogi munkatársa mutatta be, aki hangsúlyozta: a kortárs bántalmazás tragédiához vezethet, ha nem kapnak időben segítséget a fiatalok.

Bánki Beni, a Strand házigazdája felülmúlhatatlannak nevezte a Balaton-parti környezetet. Mint mondta, a fiatalok körében népszerű zenekarok titkát abban látja, hogy az online térben sokkal közvetlenebbül tudják megszólítani célközönségüket.

Csákovics Gyula, Zamárdi független polgármestere a fesztiválról szólva kiemelte: a Strand Fesztivál egy szezonhosszabbító program, amelyre ma még nagyobb szüksége van a Balatonnak, mint korábban. Jelezte: a Strand Fesztiválnak köszönhetően augusztus végén ismét telt házas Zamárdi.

Csákovics Gyula rámutatott: a település nem fejlődhetett volna ilyen ütemben az elmúlt évtizedekben, ha nem ad ennyi fesztiválnak helyszínt.

A koronavírus-járvány megmutatta, hogy a két csendesebb évben kevesebb bevétele lett a településnek, és így kevesebb fejlesztés is valósulhatott meg a Balaton-parti városban.

Váncza Panna, a MOL Nagyon Balaton és a Best of Balaton vezetője a nyári fesztiválszezont értékelve telt házas programokról számolt be. Mint mondta, a Paloznaki Jazzpiknik, a VeszprémFest, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, a Kékszalag, az Ultrabalaton és a Művészetek Völgye is azt mutatta, hogy visszatalált a közönség és túllendültek az elmúlt évek hullámvölgyén.

Hozzátette: a két évvel ezelőtt indult Best of Balaton listája idén 22 új szereplővel bővült, a program díjátadó gáláját szombaton a Strand Fesztiválon tartják.

A Best of Balaton gyűjteményéből a kurátorok közül Gyurta Dániel a balatonfüredi Vasüzletet és a SUP-ozást, míg Ördög Nóra a balatonakarattyai Magaspartot emelte ki. Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója pedig mások mellett a balatonszemesi Kistücsök Étteremről, valamint a Balaton színéről beszélt.