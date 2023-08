Rózsák a Korzón – Zoób Kati exkulzív divateseménye az M5-ön

Az év legkülönlegesebb divatbemutatójának helyszínévé változott a balatonfüredi Blaha Lujza utca múlt pénteken: háromszázméteres kifutójáról jelentkezett a közmédia kulturális csatornája. Az M5 műsorvezetője, Kecskés Lilla és riportere, Koltai Bori a Balatonfüreden tizedik alkalommal megrendezett jubileumi Zoób Kati-divatshow legkülönlegesebb pillanatairól tudósított.

Több mint száz manöken részvételével – köztük a Dior luxusdivatház korábbi modelljével, Gáll Franciskával – mutatták be augusztus 18-án Balatonfüreden Zoób Kati divattervező és alkotótársai új ruhakollekcióját, Rózsák a Korzón címmel. A KATTI ZOÓB divatmárka újdonságai már nem először mutatkoztak be a Balaton-parti üdülőváros reformkori városrészében, idén 10. alkalommal láthatta a közönség az elegáns, nőies darabjairól ismert tervező kreációit. A nagyszabású divateseményről tudósított az M5 kulturális csatorna is. A televíziós közvetítés háziasszonya Kecskés Lilla volt, a kifutóról Koltai Bori riporter jelentkezett.

„Bár nem követem szezonális szinten sem a nemzetközi, sem a hazai divat alakulását, mégis izgatottan vártam az eseményt. Zoób Kati ruhakölteményei szinte műalkotások, bárkit képesek megszólítani. Rengetegen voltak kíváncsiak a rendezvényre, hiszen az mindenki számára nyitott volt: divatrajongók, környékbeliek és a vakációjukat itt töltők egyaránt szép számmal ellátogattak a bemutatóra” – mondta a közvetítésben Koltai Bori Junior Príma díjas, a közmédia Év riporterének választott ifjú tehetsége.

A közvetítést kisfilmek színesítették, így a nézők betekintést nyerhettek a divattervező budapesti showroomjába, ahol Zoób Kati munkatársai első kézből számoltak be a kollekciót megelőző tervezésről. Az összeállítások megmutatták, milyen izgalmas és összetett csapatmunkával valósul meg egy divatshow, és mennyi minden történik addig a pillanatig, amíg az első modell a kifutóra lép. A bemutatót egy-egy interjúbeszélgetés is kísérte: Miklós Tamás helytörténész Balatonfüred és a divat kapcsolatáról beszélt, Kéri Kitty színművész pedig felidézte előadásait, ahol Zoób Kati tervezett neki jelmezt. Az adásban megszólalt Hajas László mesterfodrász, aki évtizedek óta dolgozik együtt a márka névadójával, és természetesen interjút adott maga Zoób Kati is.

„Közel kétszáz fős csapattal készültünk a balatonfüredi Fashion Nightra, ami az egyik legnagyobb rendezvénye a márkának. A balatonfüredi divatbemutató célja a kezdetek óta, hogy felidézze azt a klasszikus korzóhangulatot, aminek több évtizedes hagyománya volt itt valaha. Ez egy nosztalgikus show, a 70-es, 80-as évek világát idézi meg, amikor a nők igazán bátran hangsúlyozták, hogy szépek” – összegezte a rendezvény főszervezője, aki idén ősszel újabb grandiózus eseményre készül: hosszú évek munkájával Divatmúzeumot nyit Balatonfüreden. Az idézett beszélgetés, valamint a teljes közvetítés újranézhető az M5 kulturális csatorna Médiaklikk-oldalán.