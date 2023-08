Varga Miklós szerint ezért sikeres ma is az István, a király

Idén negyvenéves a minden idők legnagyobb közönségsikereként számontartott zenés darab, az István, a király című rockopera. A címszereplőt megformáló Varga Miklós a Duna Nyár 23 című műsorában emlékezett vissza az első próbákra, de arról is beszélt, szerinte hogyan lehet évtizedek után is töretlenül népszerű a darab.

Varga Miklós szerint sem az alkotók, sem az előadásban szereplők nem gondolták, hogy akkora sikere lesz az István, a királynak, hogy negyven év után is emlegetik majd. „Akkor kezdtünk csak gyanakodni, hogy népszerű darab lesz, amikor több tízezren jöttek el a próbákra a Királydombra” – kezdte az énekes-színész a Nyár 23 vendégeként. Először csak énekhangja, később megformálója is lett az ikonikussá vált rockopera címszereplőjének. Még otthon lakott a szüleivel, amikor telefonon érkezett a jó hír, hogy kiválasztották a szerepre, és el sem akarta hinni, hogy pályakezdőként bizalmat szavaztak neki egy ilyen nagyszabású produkcióban. A darab és Varga Miklós neve az elmúlt negyven évben összeforrt. A fülbemászó slágereket nemcsak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok is ismerik és szeretik.

„A siker titka az lehet, hogy egyfelől szerencsés volt a témaválasztás, hiszen az államalapítónk nélkül a történelem elsodort volna bennünket. Másfelől a bemutatáskor, 1983-ban már repedezni kezdtek a kommunizmus falai, ezért a társadalmi miliőbe is jól beleillett az üzenet. Ezeken túl szövegében, zenéjében, szereplőgárdájában is alkotás” – tette hozzá a Máté Péter-díjas rockzenész, aki különböző előadásokon a mai napig megformálja a karaktert.

Az István, a király jubileumára a közmédia több csatornája is készül. A negyvenéves rockopera ünnepi előadását élőben közvetíti a Duna a Papp László Sportarénából. A nagyszabású produkciót eddig nem látott szereposztással és látványvilággal ezer négyzetméteren mutatják be augusztus 19-én. A három színpadon játszódó darabban közreműködik egy gyermekkórus, egy 120 fős tánckar és egy rockzenekar is. A Dankó Rádió szintén az előadás múlhatatlan sikerét ünnepli következő tematikus hétvégéjén. A Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban az alkotók és a címszereplő idézik fel az augusztus 20-i ünnepi hétvégén, mit jelent számukra az ikonikus mű.

István, a király – jubileumi előadás augusztus 19-én 20 órától élőben a Dunán.

István, a király 40 – tematikus hétvége augusztus 19-én és 20-án a Dankó Rádión.