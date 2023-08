Szeptember 10-ig meghosszabbítva, ingyenesen látogatható a nyár legizgalmasabb fotókiállítása

A nagy érdeklődésre tekintettel meghosszabbítja az Amit még nem láttatok… Keleti Éva című kiállítást a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA). A neves fotóművész több mint 90 munkáját bemutató ingyenes tárlat további három hétig, szeptember 10-ig tekinthető meg az Aranytíz Kultúrházban.

A rendhagyó kiállítást az MTVA azzal a céllal hozta léte, hogy a nagyközönség is megismerhesse a nemzetközi hírű fotóművész az MTVA Archívum által feldolgozott képeit. A tárlatot már több ezren látták és valamennyi tárlatvezetés teltházas volt.

A népszerű kiállítás a nemzetközi hírű fotóművész csaknem hetven évet felölelő munkásságából ad válogatást. Összesen 94 képet mutatnak be, többségüket eddig még nem publikálták. A fotók tavaly kerültek a Nemzeti Fotótárba. A bárki számára hozzáférhető, folyamatosan gyarapodó Nemzeti Fotótárban jelenleg több mint 326 ezer fotó közül lehet válogatni, ezek közül mintegy 11 ezer kép Keleti Éva munkája. A színházi fotózás iskolateremtő alkotója a teljes szakmai munkásságának gondozására az MTVA Archívumot kérte fel.

Keleti Éva leghíresebb képei a színházi világ nagyágyúit örökítik meg. A felejthetetlen színészóriásokról készült fényképeket és riportfotókat is magában foglaló teljes életmű 1976-ig készült darabjai már korábban is a közmédia birtokában voltak, az ezt követően készült alkotásokat vásárolta meg a vállalat. A képek nagy részét még egyszer sem hívták elő, ezért az MTVA nagyszabású Keleti Éva-életműkiállítását hosszú előkészítő munka előzte meg.

A lenyűgöző tárlatra a Duna több műsorvezetője is ellátogatott, köztük Rátonyi Kriszta és Fodor Imre is megtekintette az ikonikus fotókat, majd bemutatták közösségi oldalaik követőiknek kedvenc képeiket, és további érdekességeket is elárultak Keleti Éva munkásságáról.

Az MTVA Amit még nem láttatok… Keleti Éva című kiállítás meghosszabbítva szeptember 10-ig a hét minden napján 10 és 18 óra között ingyenesen látogatható a budapesti Aranytíz Kultúrházban.