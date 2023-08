Már csak tíz napig lehet megnézni az MTVA Amit még nem láttatok… Keleti Éva című kiállítását

Augusztus 20-ig látogatható a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által rendezett Amit még nem láttatok… Keleti Éva című ingyenes fotókiállítás az Aranytíz Kultúrházban.

A népszerű tárlat a nemzetközi hírű fotóművész csaknem hetven évet felölelő munkásságából ad válogatást. Összesen 94 képet mutatnak be, többségüket eddig még nem publikálták. A fotókat a tavalyi évben emelték be a Nemzeti Fotótárba, a kiállítás képei is ezekből kerültek ki.

Az iskolateremtő alkotó a teljes szakmai portfóliója és öröksége gondozására az MTVA Archívumot kérte fel, így biztosítva a fotóanyag fennmaradásához a legmodernebb technológiai környezetet és a kultúrkincsek megőrzését. A felejthetetlen színészóriásokról készült fényképeket és riportfotókat is magában foglaló teljes életművének 1976-ig készült darabjai már korábban is a közmédia birtokában voltak, az ezt követően készült alkotásokat vásárolta meg a vállalat. A képek nagy részét még egyszer sem hívták elő, ezért az MTVA nagyszabású Keleti Éva-életműkiállítását – amelyet már több mint ötezren láttak – egyéves előkészítő munka előzte meg.

A Magyarországon egyedülálló fotókincsgyűjteményt az MTVA Archívum munkatársai a legmagasabb szakmai körültekintéssel digitalizálták és rendszerezték. Keleti Éva munkáiból mára több százezer fotót őriznek a tekintélyes, mintegy 13 millió fotónegatívból álló Archívumban. Az állagmegőrzés érdekében folyamatosan digitalizálják a múlt megismételhetetlen, örökérvényű pillanatait. „Az Archívum munkatársai havonta akár 35 ezer képkockát tudnak digitalizálni” – emelte ki Répászky Lipót, az MTVA Archívum vezetője egy korábbi interjúban. A bárki számára hozzáférhető, folyamatosan gyarapodó Nemzeti Fotótárban jelenleg több mint 326 ezer fotó közül válogathatunk, ezek közül 11 ezer kép Keleti Éva munkája.

A lenyűgöző tárlatra a Junior Príma díjas szerkesztő-riporter, műsorvezető Koltai-Kiss Bori, valamint a Duna népszerű műsorvezetője, Forró Bence is ellátogatott, és megmutatta kedvenc képeit, sőt további érdekességeket is elárultak Keleti Éva munkásságáról.

Keleti Éva leghíresebb képei a színházi világ nagyágyúit örökítik meg. A Ruttkai–Latinovits-páros legintimebb pillanatait is lencsevégre kapó fotóművész összesen tizenhét elismerés birtokosa. A díjak között szerepel a Balázs Béla-díj, a Magyar Fotóművészek Szövetségének életműdíja, életmű kategóriában Pulitzer-emlékdíj, a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje és a Kossuth-díj is.

Az MTVA Amit még nem láttatok… Keleti Éva című kiállítása július 13. és augusztus 20. között, a hét minden napján 10 és 18 óra között ingyenesen látogatható a budapesti Aranytíz Kultúrházban.

Kiemelt kép: Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, Keleti Éva, Kossuth-, Balázs Béla- és Prima Primissima díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész és Korniss Péter, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas fotográfus, fotóriporter, fotóművész az Amit még nem láttatok… – Keleti Éva című fotókiállítás megnyitóján a fővárosi Aranytíz Kultúrházban (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)