Nick Cave élete húszezredik napját bemutató filmkülönlegesség az M2 Petőfi TV-n

Ahogy a film címéből is kiderül, az 50-es évei közepén járó ausztrál zenész életének éppen a húszezredik napját követhetjük nyomon. A híresség az 1983-ban alapított Nick Cave and the Bad Seeds nevű zenekar frontembereként ismert.

A együttes stílusát nehezen lehet meghatározni, mivel több műfaj hatása érezhető a zenéjükben, mint például a rock, alternatív, blues és pszichedelikus zene. Az egyedi hangú énekes számos dalát saját élete és tapasztalatai inspirálták, így az érzelmi mélységek és a sötét témák gyakoriak a dalszövegeiben. Ezek az „önvallomások” és sokoldalú előadóművészete tették a kortárs zenei színtér egyik ikonikus alakjává. Cave íróként is elismert, több regényt jelentetett meg, amelyek közül talán a legnépszerűbb a The Death of Bunny Munro című.

A róla készült lenyűgözően fényképezett film nem hagyományos életrajzi dokumentum, inkább figyelemreméltó művészeti alkotás, a valóságot és a fikciót ötvöző tanulmányfilm. A történet szerint Nick Cave képzeletbeli napját éli meg, miközben az ausztrál zenész műhelyében 2013-as lemeze, a Push The Sky Away készül. Még mindig a színpadi szereplés élteti, de keresi az emberi lét mélyebb értelmét. Felidézi emlékeit, hiszen vallja, az emlékekből épül fel az ember személyisége. Pszichológusa közben komoly és szórakoztató kérdésekkel bombázza. Találkozik régi zenésztársaival, párjával, barátaival és beszélgetéseket folytat velük a művészetről, életről és halálról.

A felemelő film a Sundance Filmfesztiválon elnyerte a legjobb dokumentumfilm és vágás kategóriák fődíját.

20.000 nap a Földön – M2 Petőfi TV, augusztus 13., vasárnap 21:15