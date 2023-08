Kálloy Molnár Péter: „Akár nemzetközi karriert is befuthat a Tündérkert”

A közmédia nézői láthatják először idén a Dunán a Tündérkert című magyar romantikus kalandfilmsorozatot. A különleges látványvilágú nyolc epizódból álló történelmi széria Móricz Zsigmond háromrészes Erdély-trilógiájának első, Tündérkert című kötete alapján készül. A történetben összetett karaktert megformáló Kálloy Molnár Péter színművész a Nyár 23-ban beszélt az izgalmas munkáról.

Az olvasópróbát sem tudta végig várni Kálloy Molnár Péter, előre elolvasta a forgatókönyvet, annyira érdekelte a történet – vallotta be a Nyár 23 nézőinek az idén a Dunán látható nyolcrészes sorozat szereplője. „Szenzációs szereplőgárda, igényes képi megvalósítás, izgalom, ez mind jellemzi az alkotást. A Tündérkertben benne van az a fajta nyers, őszinte történelmi látásmód, amely Angliában és a tengerentúlon is oly divatos, így akár nemzetközi karriert is befuthat” – mondta Kálloy Molnár Péter a MEGAFILM és az MTVA együttműködésében, a Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósuló sorozatról.

A Móricz Zsigmond műve alapján készülő politikai thriller középpontjában az ifjú erdélyi fejedelem áll. Báthory Gábor hadjáratáról visszatérve sem nyugodhat, hiszen folyamatosan konfliktusokkal és politikai cselszövésekkel kell szembenéznie. Ebben legfőbb partnere a mentora, Bethlen Gábor, aki már gyerekkora óta követi Báthory sorsát. A fiatal uralkodó még nem is sejti, milyen hatalmi játszmák, politikai ármánykodások és veszélyek leselkednek rá a kísértések korában.

A színművész sorozatbeli karakteréről is beszélt, kifejtette miért szeret összetett szerepet megformálni. „Az ilyen karakter nem gondolja magáról, hogy negatív. Nyilván sok embernek vannak rossz gondolatai, ám tettekben ez nem nyilvánul meg. Van, aki viszont meg is teszi. Azt kell megfejteni, megérteni, hogy miért, mi a mozgatórugója, és ez nagyon izgalmas feladat” – mondta a Bánffy Dénes erdélyi főurat alakító színész.

A teljes beszélgetés a Nyár 23 Médiaklikk-oldalán nézhető újra, ahol a korábbi adások is elérhetők 60 napig.

Tündérkert – televíziós premier a Dunán.

Nyár 23 – élőben a Balaton-partról, napi belföldi úti tippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.