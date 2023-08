Ezúttal kínai drámát hoz Magyarországra a Cinema Niche

Szeptemberben tizedik alkalommal tér vissza a Cinema Niche, amely ezúttal a 29 éves korában, a film befejezése után öngyilkosságot elkövető kínai író és rendező, Hu Po An Elephant Sitting Still című nagyjátékfilmjét hozza Magyarországra: szeptember 9-én a Corvin Moziba, szeptember 22-én Pécsen az Apolló Moziba.

A kortárs film egyik legtragikusabb történetű remekműve az An Elephant Sitting Still egy hideg és reményvesztett tónusban visszhangzó alkotás, amely egy nap alatt játszódik a kínai Hopej tartomány ipari sivárságában, és négy eltévelyedett lelket gyűjt össze egy mozaikos útvesztőben, amelynek folytonosan mozgásban lévő szereplői egyetlen grandiózus történetet mesélnek el a négyórás játékidő leforgása alatt – olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

„Ma este egy csodálatos filmet fogtok látni, és biztos vagyok benne, hogy életetek végéig veletek fog maradni”

– mondta a film párizsi premierjén Tarr Béla, aki személyesen is ott lesz a film magyarországi bemutatóján a Corvin Moziban, hogy fiatalon elhunyt tanítványának és protezsáltjának magyarországi premierjét felkonferálja.

A film négy szereplő megpróbáltatásait követi egyetlen nap leforgása alatt, ahogy olykor egymást keresztezve, a kilátástalanság felé sodródnak útjaik. A nyugdíjas Vang Csin (Liu Cung-hszi) utolsó vigasza unokája és a kiskutyája, hiszen lánya és veje arra próbálja kényszeríteni, hogy anyagi nehézségeik miatt idősek otthonába költözzön. Az öregembert azonban további szerencsétlenség sújtja, amikor az állatot megöli egy másik korcs, amelynek gazdái feltűnően érzéketlennek bizonyulnak Vang veszteségével szemben.

Huang Ling (Vang Jü-ven) egy tinédzser lány, akinek titkos kapcsolata az iskola nős dékánhelyettesével hamarosan nyilvánosságra kerül egy videó miatt, amely társai között kering.

Eközben Huang Ling osztálytársa és csodálója, Vej Pu (Peng Jü-csang) konfliktusba keveredik az iskolai zsarnok Jü Suajjal, mert kiáll ellene legjobb barátja védelmében. Amikor Jü Suaj a rövidebbet húzza egy iskola utáni összetűzésben, Vej Pu eltűnik, mert tudja, hogy bátyja, a helyi gengszter Jü Cseng (Csang Jü) mindent megtesz majd, hogy levadássza őt.

Az észak-kínai kisváros borús égboltja alatt a különböző főszereplők élete összefonódik a nihilista dühvel áthatott történetben. A kiutat keresve, a Mandzsúria felé tartó buszra felszállva azonban már világos, hogy oda tartanak, ahol egy cirkuszi elefánt ül mozdulatlanul.

Hu Po 1988-ban született Kínában, 2014-ben a Pekingi Filmakadémián diplomázott. Distant Father (2014) című rövidfilmje a Golden Koala Filmfesztiválon a legjobb rendezés díját nyerte el, Night Runner (2014) című filmjét pedig a Taipei Golden Horse Film Academy válogatta be szelekciójába.

Az akkor még készülő An Elephant Sitting Still című debütáló játékfilmjére 2016-ban nyert támogatást a FIRST International Film Festival Financing Forumon. A következő évben Hu Po részt vett a FIRST Training Camp elnevezésű worskhopon Tarr Béla irányításával, ahol elkészítette Man in the Well című rövidfilmet.

Filmes pályafutása mellett két regényt is publikált Huge Crack és Bullfrog címen, mindkettő 2017-ben jelent meg, előbbi pedig első (és egyben utolsó) egész estés filmje forgatókönyvének alapjául is szolgált. Az An Elephant Sitting Still 2018-ban a Berlini Filmfesztivál Forum szekciójában debütált, az azóta eltelt években a nyugati sajtó kritikusai pedig kultstátuszba emelték, rendszeresen felbukkan a múlt évtized legjobb filmjeinek válogatásában, többek között a The New Yorker vagy a The Hollywood Reporter listáin.

Hu Po nem sokkal az An Elephant Sitting Still befejezése után, 29 évesen lett öngyilkos.

A Cinema Niche sorozat a magyar mozikban és televíziós sugárzásban be nem mutatott filmeket tűz műsorra.

A kiemelt kép illusztráció.