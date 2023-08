Mesés tájakra repít a Don Matteo legújabb évada

Először látható országos tévécsatornán a Don Matteo legújabb évada ősszel. Az olasz sorozat most is nagy népszerűségnek örvend, ráadásul egy szerencsés néző a premier alkalmából a széria mesés helyszínére nyerhet utazást

Jelenleg a 11. évadnál tart a Duna közkedvelt sorozata, a Don Matteo. Főszereplője, Terence Hill összesen 12 évadon keresztül oldotta meg Spoleto városának rejtélyes bűneseteit, de immár elérkezett az idő, hogy átadja a stafétabotot. Az olasz színész és filmrendező számos nemzetközi filmvígjátékból ismert, de mára szinte eggyé vált karatere a biciklis, nyomozó pappal. Don Matteo a hitéből fakadó bölcsességét és emberségét használja fel a bűncselekmények megoldásához. Hogy ki veszi át a „minden lében kanál” pap szerepét és hogyan, az legyen meglepetés.

A széria elnyerte az 54. Premio Regia Televisiva gála legjobb sorozatának járó díját és a világ számos országában vetítik. Népszerűsége valószínűleg annak a kettősségnek köszönhető, hogy izgalmas krimi-történeteket és érdekes karaktereket mutat be egyszerre. Emellett ugyanúgy megtalálható benne a romantikus szál, és persze a humor. Számos híres olasz színész szerepel benne egy-egy epizód erejéig, valamint a gyönyörű umbriai táj is fontos szerepet játszik a történetekben és a hangulat megteremtésében. A Don Matteót mesés vidékeken forgatták Olaszországban. Umbria és a környező területek valóban festőiek és varázslatosak. Gyönyörű dombvidékeken fekszik a régió, tele történelmi városokkal, falvakkal, mint Gubbio vagy Spoleto, és impozáns építészeti csodáiról is híres. Ezek a helyszínek számtalan lehetőséget kínáltak a sorozat alkotóinak, hogy a lebilincselő történetek és karakterek megelevenedjenek.

A Don Matteo forgatási helyszíneire a Duna augusztus 8-tól induló játékával most két fős, hat napos utazással egy szerencsés pár is ellátogathat, hogy személyesen éljék át a karakteres és idilli olasz kisvárosi atmoszférát, amit a sorozat nézői is élvezhetnek.

Don Matteo hétfőtől péntekig 19:45-kor a Dunán.

Augusztus 25-én érkezik a 12. évad, ősztől pedig országos tévépremieren a széria 13., legújabb részei láthatók.

További érdekességek a Don Matteo sorozatról ide kattintva érhetők el.