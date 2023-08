Kép- és hangfelújított változatban vetíti a Duna a 70 éves Római vakációt

A romantikus filmek emblematikus darabját a Római vakációt HD képminőségben és most először felújított magyar változatban láthatjuk a Dunán augusztus 13-án 20:10-től. Audrey Hepburn és Gregory Peck párosa Róma varázslatos látványával kiegészülve hozzájárultak ahhoz, hogy az idén 70 éve készült alkotás örökre beírja magát a filmművészet történetébe. A közmédia különös gondot fordít a klasszikus filmek gondozására. A régi szinkronokat szakszerűen restaurálják, megőrizve a kiemelkedő alkotásokat magyar nyelven az utókor számára.

(Fotó: Paramount Pictures)

Milyen hatással volt a Trevi kút jelenete és Róma városa más alkotásokra a filmvilágban? Hogyan kapta meg Audrey Heburn a főszerepet?

Néhány érdekesség a filmről:

A történet

Egy kis ország trónörököse, Anna hercegnő hivatalos látogatásra érkezik Rómába. Minden percét protokollesemények töltik ki. A lány egy váratlan pillanatban megszökik, hogy felfedezze az örök várost. A bulvársajtó a nyomába szegődik, hogy szaftos pletykákkal szolgáljon a közönségnek.

Élükön az elszánt Joe Bradley, aki mindenáron nagy sztorit akar szállítani az olvasóknak – ha kell, magába is bolondítja a hercegnőt. A felejthetetlen Audrey Hepburn élete első főszerepével azonnal elnyerte a legjobb női alakításért járó Oscar-díjat. Ez volt az első és egyetlen Oscar-díja. A film ezen kívül a legjobb forgatókönyv és a legjobb jelmeztervezés kategóriájában nyerte el az Amerikai Filmakadémia díját.

(Fotó: Paramount Pictures)

Gregory Peck és Audrey Hepburn közötti kapcsolat

A két főszereplő között igazi barátság alakult ki a forgatás alatt. Audrey Hepburn később azt mondta, hogy Gregory Peck volt az egyik legkedvesebb és legbefogadóbb kollégája. A filmstúdió eredetileg Elizabeth Taylorra bízta volna Anne szerepét, azonban Audrey kifinomult stílusa és bája meggyőzte a producereket arról, hogy ő az ideális választás. A producerek először Gregory Pecket szemelték ki az újságíró szerepére, és az ő ajánlása is hozzájárult ahhoz, hogy Audrey Hepburnt válasszák a hercegnő karakterére.

Kihagyott jelenetek

Forgattak néhány olyan jelenetet, ami végül nem került a filmbe. Ezeknek egy részét az évek során megtalálták és extra anyagként hozzáférhetővé tették. A kihagyott jelenetekkel a film végkifejlete azonban nem változott meg.

(Fotó: Paramount Pictures)

Kifogyhatatlan inspirációs forrás

A filmnek köszönhetően Róma népszerűbb úticél lett. A város számos helyszíne szerepel a filmben, például a Trevi kút és a Spanyol lépcső, amelyek azóta is a legkedveltebb látványosságokközé tartoznak, évtizedekkel később is sokszor előkerültek más filmekben, paródiákban és reklámokban. A film olyan alkotásokat is inspirált, mint a Notting Hill – Sztárom a párom, a Micsoda nő, vagy a Neveletlen hercegnő.

A Vespa motor és a Római vakáció közötti kapcsolat is mély hatást gyakorolt a kultúrára és a filmtörténetre: az ikonikus motorkerékpárt azóta is számos romantikus filmben és művészeti alkotásban használták fel a szabadság, a kaland és a romantika szimbólumaként.

A Magyar Televízió 1980-ban készült szinkronjának hangrestaurált változatával először találkozhat a néző augusztus 13-án. A Római vakációban a zseniális Farkas Zsuzsa és Sztankay István magyar hangján szólalnak meg a főszereplők.

Könnyű nyáresti klasszikusok vasárnap a Dunán.

Római vakáció felújított képpel és hanggal augusztus 13-án 20:10-től.