Rettegéssel töltött hajóút emlékét idézte fel Charlie a Hogy volt?! nyári különkiadásában

Kalandos életének feledhetetlen fejezeteit osztotta meg Horváth Charlie a Nyári emlékek – Hogy volt?! legutóbbi adásában a Dunán. A Liszt Ferenc-díjas énekes, zenész felidézte első családi nyaralásának emlékét, és egy rémálommá váló hajóút rettegéssel töltött pillanatait is.

Nyári emlékek alcímmel, különkiadásokkal várja a nézőket a Duna Hogy volt?! című magazinja péntekenként 20:45-től. A hetente jelentkező adásokban a hazai könnyűzenei élet népszerű előadói elevenítik fel emlékezetes nyári pillanataikat, izgalmas koncertélményeiket Radványi Dorottya és Sztankay Ádám társaságában, miközben örökzöld slágereik is elhangzanak az elmúlt évtizedekből.

Legutóbb a rock, a dzsessz, a blues, a soul és a funky zenében egyaránt otthonosan mozgó, jellegzetesen rekedtes hangú előadóművész, Charlie volt a műsor vendége. Gyermekkorára visszaemlékezve elmondta, a háború után szükséglakásban éltek, 17 éves volt, mire rendeződtek otthoni körülményeik. Családi üdülésre addig esélyük sem volt. Első közös nyaralásukat is ő szervezte, mikor az akkori Jugoszláviában zenélt hónapokig. Itt látogatta meg őt édesanyja és húga.

Az énekes szinte egész életében úton volt, több formációban zenélt idehaza és külföldön. Szeretett más kultúrákkal megismerkedni, új barátokat szerezni. Karrierje során többször volt módja hajóutakon zenélni, a skandináv térség nagyon magával ragadta. Norvégiában még az is megfordult a fejében, hogy ott marad, mert lenyűgözte a táj. Egy külföldi hajúthoz azonban élete egyik legszörnyűbb pillanata kötődik. „Családom eljött hozzám Svédországba és egy hónapot töltöttünk a hajón. Ekkor történt, hogy az Északi-tengeren kitört egy óriási vihar, meghibásodott a hajó stabilizáló rendszere, és elkezdett nagyon billegni. A fények is kialudtak. Rettentően féltünk, sírtunk is. Órákba telt, mire kijavították a hibát” – idézte fel az esetet Radványi Dorottyának és Sztankay Ádámnak.

A következő adások is kivételes vendégeket és történeteket tartogatnak. A műsor folytatásában péntek esténként – mások mellett – Csepregi Éva, Zoltán Erika, Patkó Béla Kiki és Solymos Tóni is önfeledten nosztalgiázik majd.

Nyári emlékek – Hogy volt?! különkiadás – péntekenként 20:45-től a Dunán.

A korábbi adások 60 napig újranézhetők a műsor Médiaklikk-oldalán.