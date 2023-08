Szülei álmát váltotta valóra Harsányi Gábor

Különleges módon segített szüleinek a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Harsányi Gábor. A színházi élményeit tervei szerint könyv formájában is megjelentető színművész minderről részletesen mesélt a Nyár 23 vendégeként.

Szülei négy gyereket neveltek fel, és bár mindig vágytak egy Balaton-parti lakra, nem engedhették meg maguknak. „Mikor felnőttem és elkezdtem dolgozni, jöttek a filmszerepek, elkezdtem gyűjtögetni a pénzt. Végül sikerült Alsóörsön vennem nekik egy kis házat, ahol idős korukat tölthették. Élvezeték a Balaton szépségeit, én pedig azt, hogy láttam az örömüket” – idézte fel a színművész, miként sikerült szülei álmát valóra váltania.

Harsányi Gábor (Fotó: Nyár 23)

Harsányi Gábor nyáron ünnepelte 78. születésnapját, napjait gyermekei és négy unokája aranyozzák be, ám azt vallja, nyugdíjas korban sem szabad pihenni. Aktívan tölti a hétköznapokat, színdarabokat ír, önálló estekkel járja az országot, és reményei szerint hamarosan egy könyve is megjelenik. A pandémia alatt közösségi oldalán adott elő rendszeresen történeteket Fecsegő kulisszák címmel. Ezeket az élet inspirálta, szórakoztató, ám elgondolkodtató „meséket” várhatóan könyv formájában is kezükben tarthatják majd az olvasók.

