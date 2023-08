Különleges balatoni történetek a művészvilág nagyjairól

A Balatonhoz sok szállal kötődő magyar származású hírességek különleges történeteit osztotta meg a Nyár 23 nézőivel Sal Endre, az Újságmúzeum főszerkesztője. Az újságíró többek között arról is beszélt a Duna nyári magazinműsorában, hogy Zenthe Ferenc gyermekkora óta a magyar tenger szerelmese volt. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész édesapjától egy igazán egyedi módon megépített vitorlást is kapott.

Sal Endre szenvedélyesen kutatja az elismert, valamint elfeledett hírességeink életét, így pontosan tudja, hogy közülük nagyon sokan rajongtak a Balatonért. Az 1800-as évek végétől vált egyre népszerűbbé a magyar tenger a színészlegendák körében, először Balatonfüred, majd Siófok és Szigliget lett a művészvilág központja.

Zenthe Ferenc kétéves korától töltötte itt idejét édesapjával.

„Tizennégy éves volt, mikor vágyakozva nézte a karcsú vitorlásokat a tavon. Ő is szeretett volna egyet, de nem volt rá pénzük. Édesapja ezért vett egy csónakot, szerkesztett rá egy vitorlát, ráírta, hogy »Ferkó«, így lett egy sajátja. Zenthe Ferenc később vett is egy balatoni telket, ahol víz, villany sem volt. Fiával sátoroztak itt, és később indultak is vitorlás versenyeken”– idézte fel Sal Endre a színművész egy korábbi nyilatkozata alapján a kedves történetet.

A tó szerelmese volt Karády Katalin, Bajor Gizi és Blaha Lujza is. A „nemzet csalogányának” nevezett híres színésznőnek szintén volt saját vitorlása, amelyet az „Olyan nincs” névre keresztelt.

Básti Lajos életében ugyancsak különösen fontos helyszín volt a Balaton.

„A Kossuth-díjas színművész eljött a tóhoz Ferrari Violettával. Azt mondta neki, hogy menjenek be csónakkal a víz közepére, és megtanítja úszni. A nála 19 évvel fiatalabb csodálatos színésznő kezét ott, tempózás közben kérte meg” – osztotta meg történetüket a nézőkkel Sal Endre. Hozzátette, a Balaton-imádók felsorolásából természetesen Bujtor István sem hiányozhat, aki legendás filmjeivel is népszerűsítette a máig kedvelt magyar tengert.

