Világsztárok koncertfilmjével melegít be a fesztiválszezonra az M2 Petőfi TV

A Metallica: S&M2 fergeteges koncertfilmje látható augusztus 4-én este 11-től az M2 Petőfi TV műsorán. A film a vetítés után még hét napig megtekinthető a Médiaklikken.

Metallica: Symphony and Metallica (S&M) 2 az amerikai heavy metal zenekar és a San Francisco Symphony második közös koncertje, illetve az erről szóló film címe. Az eredeti koncertet 1999-ben rendezték, a hibrid műfaj pedig azóta stílusteremtővé vált.

A 20. évforduló alkalmából, 2019-ben újra összeállt a szimfonikus zenekar és a metálbanda. Szeptember 6-án és 8-án a San Franciscó-i Chase Centerben léptek ismét közösen színpadra. A Metallica S&M2 koncertfilm rögzíti a két estét, bemutatja a világhírű négyes és a szimfonikus zenekar elképesztő előadását, amelyben a thrash metal és a klasszikus zene egyedülálló keveréke hallható.

A koncerteken a már jól ismert toplistás dalokat játszották el, amelyet a neves zeneszerző, Michael Tilson Thomas vezényelt. James Hetfield utánozhatatlan hangja, Lars Ulrich, a világ egyik legjobb dobosának előadása, valamint Kirk Hammett és Robert Turjillo gitárvirtuózok formálták kerek egésszé a produkciót.

A filmben olyan népszerű dalok hallhatók, mint a Master of Puppets, Enter Sandman, Nothing Else Matters, és a One, a világslágereket különleges szimfonikus hangszereléssel adják elő.

A koncertfilm lenyűgöző vizuális megjelenítéssel mutatja be az idén éppen 40 éves Metallica és a klasszikus zene találkozásának különleges pillanatait, a két zenei stílus kapcsolódását. Mindkét emlékezetes S&M koncertet az a Wayne Isham rendezte, aki az 1980-as évek közepén kezdett el dolgozni zenei videók rendezőjeként.

Olyan mára alapműként emlegetett klipeket, koncertfilmeket készített, mint Michael Jackson: You Are Not Alone és az Earth Song, Bon Jovi : Livin’on a Prayer valamint a Metallica: Enter Sandman, Sad But True, Cunning Stunts és az S&M (1999. és 2019.) .

A 86 perces gigantikus zenei eseményt augusztus 4-én este 23:05-től láthatják a M2 Petőfi TV nézői, valamint újranézhető a Médiaklikken.