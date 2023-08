Sztankay Ádám életében különleges helyet foglal el Miskolc

Miskolcra kalauzolta el a Vár a Kárpát-medence nézőit Sztankay Ádám. A Sztankay mozija és a Nyári emlékek – Hogy volt?! különkiadás műsorvezetője nemcsak a város kulturális és sportéletét mutatta be a közmédia nyári turisztikai magazinjában, de magáról is megosztott néhány titkot.

Sztankay Ádám szívében különleges helyet foglal el Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelye.

„A városnak és színházának komoly szerepe van abban, hogy világra jöttem. Édesapám, Sztankay István és édesanyám, Kun Magda színművészek a Miskolci Nemzeti Színház társulatát erősítették. 1963-ban itt pillantották meg egymást, és egy évvel később megszülettem. A mai napig erős kötődésem van a városhoz, hiszen egy miskolci születésű táncművészt vettem feleségül” – mondta a műsorvezető.

A Vár a Kápát-medence nézőit nem véletlenül kalauzolta éppen ebbe a városba, amely egész évben rengeteg programmal várja a látogatókat: nemcsak a színház, hanem a sport kedvelőit is.

Sztankay Ádám elárulta, zöld-fehér gyerekszobában nőtt fel, apósa hatására azonban ő is megkedvelte a DVTK csapatát. Miskolci sétája során útba ejtette a Diósgyőr 2018-ban épült stadionját is, ahol a futball mellett a sportklub több szakágnak is otthont ad.

Sztankay Ádám miskolci kirándulása újranézhető a Nyár 23-ban bemutatott Vár a Kárpát-medence adásában.

