Szatmári András a vb-győzelemről: „Éreztük, hogy most meglehet”

Négy vereség után először győzte le döntőben a magyar férfi kardcsapat Dél-Korea együttesét. A milánói fináléban érezték, hogy most sikerülhet a bravúr. Minderről Szatmári András a világbajnok kardcsapat tagja beszélt a Nyár 23 vendégeként.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású magyar férfi kardcsapat a milánói világbajnokság döntőjében 45-42-re legyőzte Dél-Koreát, ezzel 2007 után ismét világbajnok lett.

A 16 éve várt eredményről Szatmári András olimpiai bronzérmes, kétszeres világ- és Európa-bajnok magyar kardvívó beszélt a Duna nyári magazinműsorában.

„Sorozatban négyszer egymás után kikaptunk Dél-Koreától, döntőben most először vertük meg őket. Világklasszis sportolókról beszélünk. A mostani mezőnyben ők a legerősebb csapat, hiszen az elmúlt években négy világbajnokságot és egy olimpiát is nyertek. A milánói fináléban azonban nagyon jól vívtunk, minden összeállt és éreztük, hogy ez most meglehet, sikerülhet a győzelem”– idézte fel a világbajnokság eseményeit Szatmári András a Nyár 23-ban.

Hozzátette, ezután a győzelem után ugyanolyan keményen dolgoznak tovább, mint eddig, hogy a párizsi olimpián is sikerüljön csapatban és egyéniben is a dobogó legfelső fokára állni. Céljuk most az, hogy mielőbb megszerezzék az olimpiai kvalifikációt.

A teljes beszélgetés a Nyár 23 Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Nyár 23 – élőben a Balaton-partról, napi belföldi úti tippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.

A Nyár 23 korábbi adásai 60 napig újranézhetők a Médiaklikken.