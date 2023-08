Madách Imre és Arany János kapcsolatát idézik fel Csesztvén

Madách Imre és Arany János munkakapcsolatát, barátságát elevenítik fel szombaton a csesztvei emlékházban Madách születésének 200. évfordulóján – tájékoztatta az MTI-t kedden az intézmény.

Az Augusztusi délután Madách és Arany társaságában című esemény apropója, hogy 1862 augusztusában Madách itt fogadta Az ember tragédiája című műve felfedezőjét, Arany Jánost.

A Madách Imre Emlékparkban Kalmár Attila polgármester és Szászi Zoltán költő nyitja meg a programot, amelyen Praznovszky Mihály irodalomtörténész idéz fel mulatságos történeteket Madách Imre életéből, a Gyarmati Színkör közreműködésével Frigyesi András rendező tart előadást Madách és Arany levelezéséről.

A délutáni programban hagyományőrző csoportok mellett fellép a mohorai Széltolók Néptáncegyüttes és a Fuvalom együttes, este a Latte Maffiátó ad koncertet.

Madách 1859-től dolgozott Az ember tragédiáján. 1861 tavaszán juttatta el művét Aranynak. A Toldi írója javításokat végzett a drámai költemény szövegében, a mű végül 1862. január 12-én jelent meg.

A két költő a Tragédia megjelenése után is kapcsolatban maradt, Arany 1862. augusztus 7-én Csesztvén látogatta meg Madáchot, a feljegyzések szerint az ünnepi alkalomra Madách Imre legjobb barátja, a versírással is foglalkozó Szontagh Pál is átkocsizott.

Másnap innen indultak Alsósztregovára, s rövid vendégeskedés után augusztus 10-én együtt érkeztek meg Szliácsra, ahol Madách még két napig élvezte Arany János, a csodált költőóriás társaságát. Munkakapcsolatuk ekkor nemesedett barátsággá.

Madách Imre 1823. január 20-án született és 1864. október 5-én halt meg Alsósztregován, 1844 decembere és 1853 szeptembere között lakott Csesztvén. Itt élte házassága első, boldog éveit Fráter Erzsébettel, itt születtek meg a gyermekei, a csesztvei időszakban tevékenyen részt vett Nógrád politikai életében. A kúria 1964-től múzeum, parkja természetvédelmi terület. A Nógrád vármegyei emlékmúzeum Magyarország egyetlen Madách-emlékhelye.