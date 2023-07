Árva lány, aki a jég hátán is megél – folytatódik az Anne otthonra talál sorozat a Dunán

A második évaddal folytatódik a népszerű családi tévéfilmsorozat, az Anne otthonra talál. A cserfes kislány, Anne Shirley történetét dupla epizódokkal augusztus 9-től szerdánként 21 órától követhetik a nyomon a rajongók a Dunán.

Szalmakalap, vörös hajfonatok és a kis kötény: ezek Kanada legkedveltebb irodalmi karakterének, a sorozat főszereplőjének ismertetőjegyei. Az 1908-as nagysikerű regény legújabb filmes feldolgozásában az író, Lucy Maud Montgomery valós élettapasztalatait láthatjuk, aki az idilli tanyákból és vörös erdei ösvényekből merített ihletet. Az Anne otthonra talál sorozat a felnőtté válásról, szerelemről és veszteségekről mesél. A tízrészes hol elgondolkodtató, hol megnevettető, magával ragadó történetről íme néhány érdekesség:

Kibővített történet

Az eredeti Anne of Green Gables című regény jól ismert története a későbbiekben több film- és tévésorozat-adaptációval vált világszerte ismertté. Az „Anne with an E” – magyar címén Anne otthonra talál – már a klasszikus regény modernizált verziója, új cselekményszálakkal bővül és még hangsúlyosabbá válik benne a karakterfejlődés.

Részlet az Anna otthonra talál (Anne with an E) című kanadai tévéfilmsorozatból (forrás: Chris Reardon/Northwood Anne Duo Inc.)

Mesébe illő helyszín

A történet helyszíne a kanadai kisfalu, a varázslatos hangulatú Avonlea. A településen található Zöld Orom (Green Gables) mára híres műemléképület. A Szent Lőrinc-öbölben, a Prince Edward-szigeten elhelyezkedő házat minden évben turisták ezrei látogatják.

A vörös hajú lány

Az Anne-t alakító Amybeth McNulty ír-kanadai színésznő, 2001-ben született Donegalban, Írországban. Nagyon fiatalon kezdte színészi pályafutását, és 2014-ben már látható volt a “Clean Break” című ír televíziós drámában. Az igazi áttörést azonban 2017-ben érte el, amikor kiválasztották Anne Shirley szerepére a “Anne with an E” sorozatban. Ebben a modernizált feldolgozásban Amybeth McNulty elképesztő alakítást nyújtott.

Társadalmi kérdések feldolgozása

A széria célja nem csupán a szórakoztatás, bemutatja a kor kihívásait, amelyek közül sok ma is aktuális, és rávilágít arra, hogy bár az élet tele van nehézségekkel, a kitartás, a hit a jóban, és az empátia mindig segíthet felülkerekedni a problémákon. Emellett bemutatja az 1900-as évek elejének társadalmi és kulturális környezetét.

Részlet az Anna otthonra talál (Anne with an E) című kanadai tévéfilmsorozatból (forrás: Chris Reardon/Northwood Anne Duo Inc.)

Megható karakterek

A sorozat izgalmas és inspiráló karakterei könnyen a néző szívébe lopják magukat. Anne Shirley mellett a többi szereplő, mint Gilbert Blythe, Diana Barry és nem utolsósorban Marilla és Matthew Cuthbert együttesen adják a sorozat varázslatos és érzelmes világát. Gilbert Blythe, a jóképű és okos fiú, Anne legjobb barátja a kezdetektől fogva vonzódik a lányhoz. A sorozat másik kiemelkedő karaktere Diana Barry. A kedves és jószívű barátnő gyakran vesz részt Anne bolondos kalandjaiban. Marilla és Matthew a testvérpár, akik az Avonlea-beli Zöld Orom nevű farmot vezetik. Matthew a csendes, jószívű és visszahúzódó férfi, míg Marilla kemény és szigorú, de valójában szívélyes és érzékeny.

Kapcsolat a regény szerzőjének rokonságával

A sorozat készítői és a stáb tagjai jó kapcsolatot tartottak fenn Lucy Maud Montgomery leszármazottaival. A család támogatta a sorozat ötletét, mivel látták, hogy milyen nagy hatással van a közönségre, hiszen az új generációk számára is aktuális és releváns üzeneteket közvetít.

Az Anne otthonra talál filmsorozat hű adaptáció, mély gondolatokat kiváltó történet, amely világszerte elbűvölte azokat, akik szeretik Anne Shirley kalandjait.

A sorozat második évadja minden szerdán dupla részekkel 21:00-tól látható a Dunán, és újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt képen: Részlet az Anna otthonra talál (Anne with an E) című kanadai tévéfilmsorozatból (forrás: Chris Reardon/Northwood Anne Duo Inc.)