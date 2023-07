Cserháti Zsuzsa és Szécsi Pál közös történetét is felidézi a Dankó Rádió

Következő tematikus hétvégéjén a 20 éve elhunyt Cserháti Zsuzsára emlékezik a Dankó Rádió. A Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban felidézik az EMeRTon-díjas énekesnő, előadóművész pályafutásának jelentős állomásait. Július 29-én és 30-án a magyar zene rádiójában az archív interjúrészletek mellett számos felejthetetlen dalával várják a hallgatókat.

Cserháti Zsuzsát, a kritikusok a magyar könnyűzene történetének egyik legjobb női énekhangjaként emlegetik. Az 1970-es évek egyik legtöbbet foglalkoztatott énekesnője volt. Bár idén húsz éve, hogy elhunyt, páratlan énekhangját őrzi számtalan, mai napig slágerként emlegetett dal. Halálának évfordulóján a Dankó Rádió tematikus hétvégét szentel neki július utolsó hétvégéjén.

„1970-ben kezdtem, nagyon sok bárban dolgoztam. Énekeltem a Halló Bárban, a Fortunában, a Fekete Macskában és a Balaton Étteremben is. Utóbbiban dolgozott Szécsi Pál nővére, aki egy alkalommal lehívott minket, és meghallgatott engem is. Nagyon tetszett neki, ahogy előadtam, és attól a perctől kezdve elindult a közös munka” – osztotta meg egy korábbi, az MTVA Archívumában fellelhető interjúban az énekesnő.

Cserháti Zsuzsa táncdalénekes egy dal gyakorlása közben otthonában Budapesten (Fotó: MTI/Tóth István)Az előadóművész később, az 1980-as években kissé háttérbe szorult, majd mintegy másfél évtizedes kihagyás után, 1996-tól Magyarország legnagyobb sikerű visszatérését mondhatta magáénak. Az énekesnő karrierje fontos állomásait is megismerhetik a hallgatók, bemutatjuk Cserháti Zsuzsa egy elveszettnek hitt dalát is, aminek kapcsán megszólal a zeneszerző is a Dankó Rádió hétvégi tematikus adásában.

Cserháti Zsuzsa tematikus hétvége – július 29-én és 30-án a Dankó Rádióban

Kiemelt kép: Cserháti Zsuzsa – Budapest, 1985. június 23. (Fotó: MTI/Hámor Szabolcs)