Velencei Filmfesztivál – Bradley Cooper, Sofia Coppola és David Fincher új filmjét is vetítik

A vasárnap kezdődő 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál szervezői kedden bejelentették a fesztivál hivatalos programját, amelyben Reisz Gábor új filmje is szerepel.

Műsorra tűzik számos amerikai rendező, köztük David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Michael Mann, Bradley Cooper és Wes Anderson új filmjét, de erős válogatás látható majd Európából, Latin-Amerikából és Ázsiából is – számolt be róla kedden a Variety.com hollywoodi hírportál.

Magyar résztvevője is lesz az egyik versenyprogramnak: Reisz Gábor (VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan, Rossz versek) harmadik nagyjátékfilmjének világpremierjére az A kategóriás fesztivál hivatalos válogatásában, az Orizzonti (Horizontok) elnevezésű szekcióban kerül sor, amelyben olyan filmek kapnak helyet, amelyek esztétikájukban és kifejezésmódjukban a legújabb filmes trendeket képviselik.

Alberto Barbera, a fesztivál művészeti igazgatója a keddi sajtótájékoztatón felidézte, hogy „az elmúlt hét kissé viharos volt a színészek sztrájkja miatt, amely a forgatókönyvírók sztrájkjával együtt kissé váratlanul érte” a szervezőket. De mint hozzátette: a színészsztrájk miatt szerencsére csak egy film, a Challengers esett ki a tervezett programból.

Az eredetileg a fesztivál nyitófilmjeként beharangozott Challengerst visszahívta a forgalmazója, mivel Zendaya, a produkció sztárja nem vehetett volna részt a film promóciójában, és ezért inkább tavaszra halasztották a bemutatóját, de a szaklap szerint a velencei program azért nem marad hollywoodi filmek nélkül.

Barbera arra is kitért, hogy a sztrájk miatt a SAG-AFTRA színészszakszervezet tagjai ugyan nem lehetnek jelen a fesztiválon, viszont nagy reményeket fűz ahhoz, hogy „a független (amerikai) produkciókban szereplő színészek eljönnek”.

A Velencei Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 30. és szeptember 9. között rendezik meg.

A Netflixnek három filmjét is bemutatják: David Fincher The Killer című thrillerét Michael Fassbender főszereplésével, Bradley Cooper Leonard Bernsteinről készült Maestro című életrajzi filmjét, és a chilei Pablo Larrain El Conde című allegorikus alkotását, amely Augusto Pinochet diktátort vámpírként ábrázolja.

A versenyprogram fődíjáért, az Arany Oroszlánért Ava DuVernay Origin és Sofia Coppola Priscilla című filmje is küzd Michael Mann Ferrari című autóversenyzős drámájával, amelynek főszerepét Adam Driver alakítja. A mezőnyben szerepel még Michel Franco mexikói rendező Memory című filmje Jessica Chastainnel és Peter Sarsgaarddal, valamint a Vezess helyettem japán rendezőjének, Hamagucsi Rjuszukénak új filmje, az Evil Does Not Exist, és a görög Jorgosz Lanthimosz Poor Things című szürrealista sci-fi románca Emma Stone-nal és Mark Ruffalóval.

A versenybe a szervezők hat olasz alkotást is beválogattak, ezek közül az Edoardo De Angelis rendezésében készült Comandante című háborúellenes eposz, amelyben Pierfrancesco Favino alakít tengerésztisztet a második világháborúban, a fesztivál nyitófilmje lesz.

Franciaországból Luc Besson Dogman, Bertrand Bonello The Beast és Stéphane Brizé Hors Saison című filmje indul az Arany Oroszlánért.

Két lengyel film, Agniszka Holland The Green Border című alkotása, valamint Malgorzata Szumowska és Michal Englert Woman of című filmje is a versenyprogramban szerepel, továbbá a dán Nikolaj Arcel The Promised Land című történelmi produkciója Mads Mikkelsennel, és a belga rendező, Fien Troch Holly című drámája.

A nemzetközi zsűrit Damien Chazelle vezeti.

Az Orizzonti (Horizontok) szekcióban Reisz Gábor filmje mellett a tunéziai Mohamed Ben Attia Behind the Mountains, az amerikai Robert Kolodny The Featherweight és a japán kultrendező, Cukamoto Sinja Shadow of Fire című filmjét is láthatja a közönség.

Wes Anderson versenyen kívül mutatja be 39 perces The Wonderful Story of Henry Sugar című kisjátékfilmjét, amit Roald Dahl elbeszélése nyomán forgatott Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel és Ben Kingsley közreműködésével.

Szintén versenyen kívül vetítik William Friedkin The Caine Mutiny Court Martial című filmjét, amelyben Kiefer Sutherland lázadó tengerésztisztet alakakít. A Lidón egyébként látható majd Friedkin Az ördögűző című, éppen idén 50 éves filmjének felújított kópiája is.

Roman Polanski The Palace című, svájci Alpokban játszódó fekete komédiáját és Woody Allen Coup De Chance című románcát ugyancsak versenyen kívül játsszák.

A filmfesztivál záró filmje a spanyol rendező, J. A. Bayona túlélőthrillere, a Society of the Snow lesz.