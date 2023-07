Szeptembertől nagy változás jön Janicsák Veca életébe

Bár szinte egész nyáron színpadon van, mindig odafigyel rá, hogy minőségi időt tölthessen kislányával is Janicsák Veca. Az énekesnő a Duna Nyár 23 című műsorának vendégeként újságolta el, hogy szeptembertől egy teljesen új időszak köszönt be életükbe.

Szerda délelőtt Janicsák Veca lépett fel a révfülöpi mólón. A Csináljuk a fesztivált! showműsor egyik közönségkedvenc előadója saját, új dalaiból mutatott be egy válogatást a Duna nyári, élő magazinműsorában. Az Újjászületés című albuma – reflektálva magánélete korábbi kihívásaira – főként mély, érzelmes dalokat tartalmaz, de legújabb szerzeményeit már új benyomások ihletik – mesélte a Nyár 23 vendégeként. Az énekesnő boldogságának állandó forrása egyetlen gyermeke, Emma, aki idén ősszel kezdi az iskolát.

„A kislányom mérhetetlenül büszke és boldog, hogy ez az utolsó nyara óvodásként, de nekem kicsit fáj a szívem, hogy lezárul ez az időszak. Mindeközben jól tudom, hogy az élet rendje a változás, a fejlődés. Várja az iskolát, elsősorban azért, mert már nagyon szeretne megtanulni írni és olvasni. Mostanában a tanszerek beszerzésével foglalatoskodom”

– mondta Janicsák Veca. Az énekesre több fellépés is vár a nyár folyamán, ám szeptember 1-jére is biztos programja van: kislányát kíséri első osztályos évnyitójára. A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 23 Médiaklikk-oldalán, ahol a műsor korábbi adásai is elérhetők 60 napig.

