Világrekord született a Cirkuszok Éjszakáján

Szombaton volt a Cirkuszok Éjszakája, idén is több helyszínen várták az érdeklődőket. Budapesten és a Balatonon is extra produkciókkal készültek a közönségnek. Zamárdiban egy világrekord kísérlet szemtanúi is lehettek az emberek. A 17 éves Richter Angelina lovasakrobata mutatványával bekerült a legjobbak közé.

Két ló hátára állt fel először és úgy egyensúlyozott Richter Angelina Zamárdiban, a Cirkuszok Éjszakáján. Ez sem mindennapi látvány, de ami ezután következett, azt a közönség is lélegzet visszafojtva nézte – számolt be róla az M1 Híradója. Egymás után csatlakoztak be a lovak a produkcióba, összesen húsz szabadon idomított állat vett részt a műsorszámban. A 17 éves artista a lovak hátán állva körbe-körbe ment a manézsban. Ezzel a teljesítménnyel világrekordot döntött. „Megmondom őszintén, hogy nagyon jó érzés, nagyon büszke vagyok magamra és a lovaimra, és nagyon hálás vagyok a családomnak" – fogalmazott a lovasakrobata. Richter Angelina a világ legfiatalabb lovas akrobatája, akinek ez a mutatvány sikerült. „A feltételi rendszert teljesíteni tudta, hiszen azon a két lovon kívül, amin állt és körbehaladt a manézsban, valóban sikerült mind a 18 lovat átbocsátania a lába között, és az irányítása alatt tartania legalább egy körig" – nyilatkozta Sebestyén István a magyar rekordok regisztrátora. A világrekorddal nem értek véget az extra produkciók. A Richter Flórián Cirkusz idén is rengeteg különlegességgel készült a Cirkuszok Éjszakájára. Az ausztrál kardnyelő és az akrobaták izgalmas perceket, Szandra az elefánt meglepetést, a bohóc pedig örömöt okozott a közönség soraiban helyet foglalóknak. A bátrabbak be is állhattak artistának. Kipróbálhatták például a tányérral egyensúlyozást és a kézenállást is. Budapesten a Fővárosi Nagycirkusz a sztyeppék világának megidézésével készült a Cirkuszok Éjszakájára. A Balaton parton pedig két helyen: Zamárdiban és Balatonlellén várták az embereket. Az előadásokra rengetegen voltak kíváncsiak. „Valóban egy maraton, azért itt négy órán keresztül magas színvonalon a közönséget szórakoztatjuk, új produkciók is bele vannak építve a turné műsorszámaink közé, és eddig óriási sikerrel megy a műsor" – hangsúlyozta Richter Flórián a Richter Flórián Cirkusz igazgatója. A Balatonon egész nyáron várják a cirkuszba látogatókat. A hétfő kivételével mindennap vannak előadások.