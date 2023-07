Ritkán látott képekkel emlékezünk Szabó Gyulára, Columbo, Dr. Bubó, Frakk legendás szinkronhangjára

Pedig tervei között nem is szerepelt a színészet, ugyanis papnak készült. A család szegénysége miatt korán dolgoznia kellett. Fiatal munkásként az üzemi színjátszó csoportban aratta első sikereit. Innen vették fel elsőre a színművészeti főiskolára, ahol 12 ezer jelentkező közül tűnt ki tehetségével.

Generációk nőttek fel Szabó Gyula jellegzetes hangján. Több mint száz részben mondta a történeteket a Magyar népmesék sorozat mesélőjeként. Az ő hangján szólalt meg többek között Frakk kutya, a macskák réme, és Columbo felügyelő is.

75. születésnapjára készült portréban azt mondta, életében mindig a színházé volt a főszerep.

„Elsődleges joga a színháznak van, és talán még most is van. Egyik darab a másik után, címszerep, főszerep, és én nagyon hálás is vagyok érte, mert nagyon sokat tanultam a rádióban, a szinkronban, de főleg a színházban”