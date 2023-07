Olvasztó Imrére, az Indul a bakterház Regős Bendegúzára emlékezünk – ikonikus szerepének köszönhette, hogy megismerte nővérét a gyerekszínész

Mindössze 13 éves volt, amikor az Indul a bakterház gyereksztárjaként egy csapásra az ország kedvence lett, s bár nem a színészi pályát választotta, Olvasztó Imre alakítása máig emlékezetes. Az egykori gyerekszínész tíz évvel ezelőtt, 2013. július 13-án, önkezével vetett véget az életének. Mindössze 46 évet élt.

Olvasztó Imre, a ma már kultuszfilmnek számító Indul a bakterház Regős Bendegúza 1966. november 29-én, Gödöllőn. Mindössze 13 éves volt, amikor beválogatták a Rideg Sándor regénye alapján készülő Mihályfy Sándor-filmbe, a gyorsan jött sikert azonban keserű gyermekkor előzte meg.

Olvasztó Imre Regős Bendegúz szerepében az Indul a bakterház című tv-film egyik jelenetében. A felvétel készítésének pontos helyszíne ismeretlen (Fotó: Nemzeti Fotótár /Sárközi Ágnes)

A pomázi intézetben nevelkedett, a szüleit nem ismerte, alig nyolc hónapos volt, amikor a gyermekotthonba adták. Háromévesen került nevelőszülőhöz Szentlőrinckátára.

Az őt híressé tevő Indul a bakterház szerepére általános iskolája igazgatója biztatta, ő vitte el a pasaréti válogatóra is, ahol több mint háromezer gyereket hallgattak meg.

A 13 éves Imre mezítláb érkezett a meghallgatásra, ahol a rendező arra kérte a kiskamaszt, hogy csibészségét bizonyítandó, billentse őt fenékbe,

és mivel a fiú nem hezitált megtenni, rögtön le is szerződtették. A filmben olyan színészekkel játszhatott együtt, mint Koltai Róbert, Horváth Teri és Haumann Péter.

Molnár Piroska (Anya) és Olvasztó Imre (Regős Bendegúz) az Indul a bakterház című tv-film egy jelenetében (Fotó: Nemzeti Fotótár /Sárközi Ágnes)

„Jóban maradtunk a forgatás után is, olyan tehetségesen alakította Bendegúzt, hogy csak Chaplin A kölyök című filmjének főszereplőjéhez tudom hasonlítani. Felnőttként is megmaradt a kapcsolatunk, sokszor eljött megnézni, és a gyerekei születését is mindig elújságolta” – mesélte róla később a Vasárnapi Blikknek Koltai Róbert.

Koltai Róbert a Bakter és Olvasztó Imre Bendegúz szerepében az Indul a bakterház című tv-film egyik jelenetében (Fotó: Nemzeti Fotótár /Sárközi Ágnes)

Bár Imrének akkoriban sokkal több kedve lett volna a folyóparton horgászással tölteni a nyári szünetét, mintsem Ócsán és Szalkszentmárton határában filmet forgatni, alakítása máig emlékezetes maradt.

A szerepéért 20 ezer forintot kapott takarékbetétkönyv formájában, melyhez 18 éves korában férhetett csak hozzá.

Egy interjúban később azt is elmondta, hogy legnagyobb sajnálatára gázsija sokkal kevesebbet ért akkor, mint mikor a szerepét eljátszotta.

Olvasztó Imre (Regős Bendegúz) és Koltai Róbert (Bakter) az Indul a bakterház című tv-film egy jelenetében. A felvétel készítésének pontos dátuma és helyszíne ismeretlen (Fotó: Nemzeti Fotótár /Sárközi Ágnes)

Imre az Indul a bakterháznak köszönheti, hogy megismerte nővérét. Testvére látta a filmet, és felvette a kapcsolatot egy stábtaggal.

A színészet világa végül nem érintette meg, bár a film sikere után kapott még egy-két kisebb szerepet, felnőttként a nyomdaiparban helyezkedett el.

Gyermekkori hányatott sorsa után Olvasztó Imre mindig is nagy családot szeretett volna. Első feleségétől három gyermeke született, házassága azonban megromlott. Pár évvel később ismét megnősült, második házasságából egy kisfia született. Kapcsolata második feleségével szintén zátonyra futott, és amikor az asszony közölte vele, hogy el szeretne válni, az egykori gyerekszínész

autóba ült, és Fót és Csomád között erdős részen önkezével vetett véget az életének, felakasztotta magát.

Úgy tudni, éppen fia vette észre egy buszról édesapja bokrok között álló autóját, ezután találta meg a rendőrség Olvasztó Imre holttestét. 46 évet élt.

Olvasztó Imre Regős Bendegúz szerepében az Indul a bakterház című tv-film egy jelenetében. A felvétel készítésének pontos dátuma és helyszíne ismeretlen (Fotó: Nemzeti Fotótár /Sárközi Ágnes)