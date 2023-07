Már tudjuk, mi különlegeset kértek Johnny Deppék a budapesti öltözőbe – Napokon belül jön az év koncertje

Kedden ad koncertet a Papp László Sportarénában a Johnny Deppet és Alice Coopert is sorai közt tudó Hollywood Vampires. Az esemény szervezéséről, a zenekar különleges kéréseiről és a magyar koncertipar helyzetéről Guba Gábor, a szervező Danubius Music tulajdonosa mesélt a hirado.hu-nak.

A budapesti állomás benne volt a zenekar tervében vagy önök keresték meg őket?

Már több éve leveleztünk a zenekar amerikai ügynökével, egy lehetséges budapesti fellépésről, csak a koronavírus közbeszólt, aztán Johnny Depp feleségével folytatott pere is befolyásolta a turnét. Nem kapott szerepeket és Hollywood is elfordult tőle, ezért a legkedvesebb hobbija felé fordult és a világhírű zenész barátaival eldöntötték, hogy végre elindulnak egy nagy világkörüli turnéra.

Szervezői oldalról kellett valakivel versenyezni?

Tudomásom szerint rajtunk kívül volt még más érdeklődés is a zenekar fellépéséről, de nekünk segítség volt, hogy már régi munkakapcsolatban állunk a banda ügynökségével.

Mennyi munka van egy ilyen ismertségű együttes budapesti koncertjének leszervezésében?

Nagyon sok. Az első rábólintással egy időben kapunk egy úgy nevezett ridert, amiben szerepel az összes hang-fény-színpadtechnikai igény, aminek meg kell felelnünk. Ezután több hónap folyamatos egyeztetés zajlik, amíg össze lesz fésülve teljesen, hogy a koncert a magas elvárásoknak megfelelően tudjon megvalósulni. A riderben szerepel az összes lokális igény is, mint a hotel, szállítás, catering és számos egyéb kérés, amit szintén teljes körűen ki kell dolgoznunk és folyamatos egyeztetés után kapjuk meg a véglegesítést. Mi úgy szeretünk dolgozni, hogy a koncert napjáig, minden összeálljon és a show napján már csak az aznapi feladatokkal tudjunk teljes fókusszal foglalkozni. Meg hát a váratlanokkal, mert az is van mindig.

Volt valami különleges, vagy szokatlan kérése a zenekarnak vagy az érkező stábnak?

Általában az öltöző kialakításában és a bekészítésekben szokott érkezni különleges kérés. Az ő esetükben jelentős részben kényelmi igények voltak. Kanapékat, foteleket, a cateringben pedig vegán és laktózmentes ételeket, italokat kértek.

Mennyi időt tölt a zenekar Budapesten? Lesz lehetősége a rajongóknak találkozni a zenészekkel?

Igen, erre is odafigyeltek, mert kialakítottak egy meet & greet csomagot és így megvan a lehetőség a rajongóknak, hogy találkozzanak, készítsenek egy közös képet a zenekar tagjaival.

A magyar koncertpiac magához tért már a koronavírus okozta sokkból?

Úgy érzem, hogy kezd helyreállni a Covid-sokk után, de most a szomszédban zajló háborús helyzet van negatív hatással a nagy nemzetközi turnékra. Volt pár zenekar, akik azért nem rakták be Budapestet a turnétervbe, mert szomszédos ország vagyunk. De azt gondolom, hogy 2024-re akár teljesen visszatérhet a megszokott kerékvágásba a hazai koncertpiac.

Az utóbbi években elkészült új létesítmények (Puskás Aréna, MVM Dome) mennyiben javították Magyarország megítélését, mint koncerthelyszín?

Nagyon sokat jelent a pozitív megítélésben. Modern, minden téren magas színvonalú helyszínekről beszélünk. Nemzetközi mércével is a top kategóriába sorolhatóak ezek a minden igényt kielégítő létesítmények. Sok-sok szép koncert lesz a jövőben, a Puskás Arénában és az MVM Dome-ban is, ebben biztos vagyok. De szerencsére van, egy Papp László Arénánk, vagy egy Groupama Arénánk is, amelyek továbbra is népszerűek és megfelelőek nagy koncertek vagy rendezvények lebonyolítására. Helyszínekben nem állunk rosszul, talán egy 4-5 ezer fős terem még jó lenne, amit akár konferenciákra is lehetne használni.

Lassan 20 éve vannak a koncertszervezésben. Mi volt az eddigi legnagyobb esemény, amit szerveztek?

Borsányi Zsolt üzlettársammal nagyon sok szép koncertet állítottunk színpadra. Remélhetőleg sok zeneszerető embernek szereztünk felejthetetlen élményt, mert számunkra ez nagyon fontos. Nehéz lenne kiemelni abból a több száz koncertből, rendezvényből párat, mert majdnem mindegyik közel áll a szívemhez, de talán a Jean-Michel Jarre koncertünk lenne az. Három napot volt itt a stáb és több időt lehetett együtt tölteni velük, közös vacsorázás, városnézés is belefért a napirendbe. Még egy nem mindennapi sztori is történt. Ugyanis amikor épp a Váci utcában sétáltunk velük, Jean észrevett egy utcazenészt, aki a földön ülve elmélyülten egy „hang drum” hangszeren játszott.

Legnagyobb meglepetésünkre Jean kérte, hogy beszéljük le a sráccal, hogy ha ráér és van kedve, akkor jöjjön el a másnapi mikrofonpróbára, és ha működik az együtt zenélés, akkor az esti koncerten is felléphet. Működött és óriási siker volt. Úgy érzem, ezt csak az igazi nagyságok tudják megérezni és megtenni. Szintén meghatározó élmény volt Ennio Morricone európai turnéje, ahol 180 magyar zenész sikerült beintegrálnunk. Párizsban indult a turné 14500 néző előtt és utána folytatódott több nagy európai városban teltházzal és óriási sikerrel. Nagy élmény volt együtt dolgozni heteken keresztül maestro Morriconéval.

Hogyan sikerült az első koncert, amit szerveztek?

Ez egy három koncertből álló sorozat volt a Margitszigeti Színpadon. Al Di Meola, Matt Bianco és az Afro-Cuban All Stars volt a három fellépő. Utóbbinak a vezetője Juan de Marcos González, aki a Buena Vista Social Club egyik meghatározó alakja volt. Emlékszem rettentően izgultunk Zsolttal, hogy jól sikerüljön, de hál’ istennek sikeres volt mindhárom.

Hány emberrel indultak el két évtizede és most hányan dolgoznak egy-egy koncert lebonyolításán?

A mi területünk elég speciális, mert van egy szűk stábunk, 5-6 fő, a mindennapi feladatokra. A koncert napjára pedig becsatlakozik akár több mint száz munkatárs is. Technikusok, stage handek, riggesek, asszisztensek, biztonsági szolgálat, hosstesek, cateringesek és még sorolhatnám. Volt olyan koncertünk, ahol 120-130 ember is dolgozott a sikeres rendezvényért.

Mi volt a legnagyobb tanulság, amit az elmúlt 18 év koncertszervezésben megtanult?

Talán az, hogy minden koncertnek, eseménynek, akkor van vége, amikor már az utolsó kamion is elhagyta a helyszínt és a fellépő művészek is már vagy a repülőn ülnek, vagy a turnébusszal a következő állomás felé tartanak. Akkor mondhatjuk ki, hogy vége a koncertnek.

Melyik rendezvénnyel volt a legtöbb probléma?

A Nicki Minaj koncertünkkel. Itt egy logisztikai problémát követett el a turnészervező amerikai cég és a pozsonyi fellépése – ami a logisztikai baki miatt el is maradt – után, nem Budapestet rakta be következő állomásnak, hanem a lengyelországi Lódz városát. A lengyel koncert után viszont nem volt pihenő, utazó nap. A két város között nincs közvetlen autópálya összeköttetés és így kérdéses volt, hogy a 14 kamion és 12 nightliner megérkezik-e időben. Gyorsan kellett lépnünk, mert az elmaradt pozsonyi koncert után nem akartunk beégni, még ha mi nem is tehettünk volna róla. Szinte alvás nélkül, folyamatos egyeztetéssel az amerikai stábbal, munkaelőkészítésekkel sikerült megmenteni a budapesti koncertet. Egy kis késéssel indult a show, de a végén nagy siker lett.

Van olyan „nagy álma”, hogy ki(k)nek szervezhessen nagykoncertet?

Természetesen, több is. Ezek a vágyak, álmok visznek előre, de tudom, hogy ezek megvalósítása sok mindenen múlik. Például, hogy tervezik a turnét, belefér-e Budapest, vagy velünk akarja-e szervezni a művész ügynöksége. De abban biztos vagyok, hogy rajtunk nem fog múlni, mi mindent megteszünk érte, hogy még sok szép és sikeres koncertet szervezzünk a jövőben is.

Kiemelt képen Guba Gábor