Öt filmbe illő fejezet Keleti Éva életéből

Exkluzív kiállítás nyílik az MTVA szervezésében Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas érdemes és kiváló művész eddig soha nem látott alkotásaiból. Az MTVA Fotóarchívumát 2021 óta bővítő gyűjteményi darabok a magyar kultúra és nemzeti fotótörténetünk meghatározó részei. A művész egyedülálló, hét évtizedes pályája előtt nemcsak a július 13-án megnyíló tárlat tiszteleg: a kiállításhoz kapcsolódva a közmédia portréfilmet is készített Keleti Éváról. Az M5 kulturális csatorna saját gyártású, A pillangó szárnyán című filmje a fotográfust gyerekkorától napjainkig kíséri, bemutatva mélységekkel és magasságokkal teli életét. Az alkotást július 8-án mutatták be a közmédia kulturális csatornáján, de újranézhető a Médiaklikken is. Az alábbiakban a portréfilm legemlékezetesebb történeteiből válogattunk.