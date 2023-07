Az Anima Sound System, a Parno Graszt és a godfater is fellép a Free Zenei Fesztiválon Gyulán

Péntektől vasárnapig rendezik meg a Gyulai Várszínházi évad keretében az ingyenes Free Zenei Fesztivált, amelyen mások mellett fellép a godfater, az Anima Sound System és a Parno Graszt is.

Elek Tibor színházigazgató a szerdai beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy a korábbi Halmos Béla Népzenei Fesztivált, a Vár Jazz és a Vár Blues Fesztivált újították meg, fejlesztették tovább, és egészítették ki komolyzenével.

Emellett úgy gondolták, hogy kiviszik a vár falai közül a város frekventált köztereire, és mindenki számára hozzáférhetővé teszik „az igényes zenét”. Így jött létre a háromnapos Free Zenei Fesztivál programja, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) támogat, így valóban ingyenes is.

Minden nap négy koncert lesz, az utolsók este a Tószínpadon lesznek a legnagyobb nevekkel

: pénteken a Parno Graszt, szombaton a godfater lép fel, amelynek tagja Tátrai Tibor és Borlai Gergő, vasárnap pedig Operagála lesz, amelyen az Erkel Ferenc által 170 éve alapított Budapesti Filharmónia Társaság Zenekara játszik, szólót énekel a békéscsabai születésű Rálik Szilvia, a gyulai Tokai Ágnes, valamint Fokanov Anatolij világhírű bariton.

Rajtuk kívül fellép a helyi Élővíz Zenekar; a 30 éves Anima Sound System, a JazzElek, a Mr. Moodburn, a Simple Blues Band, az Alföld Quartet, és gyerekek számára hangszerbemutatóval is készül a Pro Musica Fúvósötös, amely a Péter és a farkas című művet adja elő – sorolta a programokat Elek Tibor.

Kovács Tamás, a NAV Békés Megyei Adó- ás Vámigazgatóságának igazgatója elmondta, minden nap fellép a Pénzügyőr Zenekar is valamilyen formációban. Az együttes már a 19. században is létezett, hivatalosan 1942-ben, az akkori pénzügyminiszter alapította meg. Pénteken népzenei formációval lépnek fel, magyar, erdélyi, román és balkán dallamokat játszanak. Előkerülnek ritkább hangszerek, mint a kaval és az ewi (fúvós szintetizátor), így képezve hidat az autentikus népzene és világzene között – fogalmazott.

Kovács Tamás hozzátette:

szombaton a Pénzügyőr Big Band zenél, amelyben ő maga is játszik gitáron, és fellép Tatár Szidónia is, vasárnap pedig nagyzenekari, fesztiválzenekari formációban játszanak Erkel-, Kodály-, Brahms- és John Williams-műveket.

Kiemelte, hogy a NAV igyekszik a befizetett adóforintokból egyre több kedvezményt, és akár kulturális szolgáltatást is nyújtani az állampolgároknak, emiatt döntöttek a rendezvény támogatása mellett.

Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) polgármester azt mondta, a várszínház Elek Tibor vezetése alatt úgy viszi tovább a legszebb hagyományokat, hogy meg is újítja azokat, ezáltal is növelve értéküket. Erre példa a Free Zenei Fesztivál is – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón Elek Tibor kitért arra is, hogy jövő héten, július 13-án kezdődik a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja, amely a Shakespeare Fesztivál megújításaként jött létre, és amelyen Shakespeare mellett Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című műve és több Csehov-darab is látható lesz majd.

A részletes programsorozat a www.gyulaivarszinhaz.hu oldalon érhető el.