Megtartotta „Best of Award of Excellence” elismerését az Avalon Ristorante

Idén is díjazta a magyar éttermek borlapjait a világ egyik legbefolyásosabb borszakmai lapja, a Wine Spectator – az általuk megítélt díjakat a „borok Michelin-csillagaként” tartja számon a borszakma. Az Avalon Ristorante idén második alkalommal került fel az impozáns listára: a tavalyi eredményekhez hasonlóan idén is „2 poharas”, azaz ’Best of Award of Excellence’ minősítéssel szerepel.

Az amerikai bormagazin évtizedek óta minden esztendőben közzéteszi Restaurant Award listáját, amelyben három különböző szinten díjazza a világ legizgalmasabbnak ítélt borlapjait, egy (Award of Excellence), kettő (Best of Award of Excellence), illetve három (Grand Award) poharat adományozva. Az elismeréshez számos kritériumnak kell megfelelnie az étteremnek, amelyet személyesen maga a Wine Spectator képviselői ellenőriznek látogatásuk során. A ’Best of Award of Excellence’ minősítést kizárólag azok az éttermek kaphatják meg, melyek borlapja komoly szakmai tartalomról tesz tanúbizonyságot: legalább 350 különböző tétel szerepel a kínálatban a legjobb régiók legkiemelkedőbb termelőinek, több évjáratra kiterjedő széles borválasztékával. Fontos további kritérium az is, hogy ezek az éttermek képzési és oktatási lehetőségeket is biztosítanak a személyzet számára, hogy azok hatékony segítséget nyújtsanak a vendégeknek a megalapozott borválasztásban. A miskolctapolcai Avalon Parkhoz tartozó Michelin-ajánlott étterem, az Avalon Ristorante és az alatta található Vino Salone már nem először szerepel a listán, hiszen tavaly új belépőként már elnyerte a 2 poharas minősítést. A Vino Salone-ban Egri Katalin sommelier öt kontinens tizenhárom országának szőlődűnéjére kalauzolja el a vendégeket nap, mint nap. Az étterem elkötelezett híve a minőségi borfogyasztás népszerűsítésének, vendégeit közel 200 féle (megközelítőleg 2.500 palack) bor és pezsgő szortimenttel várja. „Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kollégákkal együtt a vendégeink igényeit, ez segít abban, hogy a kínálatunk számukra igazán vonzó legyen. Az évről évre megújuló borok, új szüretek, friss tételek, díjnyertes borászatok sorairól nem is beszélve. Mindennapos tanulás ez számomra is és ismerkedés a szakma szépségeivel. Ez az elismerés visszajelzés arról, hogy amit elképzeltünk jó úton van, és ezt az utat nem szabad elhagyni. Nagyon büszkének érzem magam, hogy ez a tény újra visszaigazolást nyert a tavalyi elismerés után egy évvel is” – mondta Egri Katalin, az Avalon Ristorante sommelier-je. „Fontos volt számomra, hogy egy kivételes palack bor ne csak palackra legyen kérhető, ha vendégeink éppen csak egy pohárral szeretnének elfogyasztani egy fogás mellé. Így sok mindent kínálunk Coravin készülékkel pohárra, mint például egy csodálatos Meursault Laurent Boussey-től, moseli Rieslinget Egon Müllertől vagy egy remek toszkán bort, Antinori Tignanello-ját” – tette hozzá. Idén több, mint 3,500 étterem szerepel a Wine Spectator listáján több, mint 75 országból világszerte, Magyarországon pedig 4 éttermet is díjaztak. Az Avalon Ristorante mellett 2 poharas minősítést kapott az Arany Kaviár Étterem, a Félix Kitchen and Bar, 1 poharas minősítést pedig a Kollázs Brasserie & Bar. Az észak-magyarországi térségben egyedüliként díjat nyert Avalon Ristorante nem csak borlapjáról, hanem autentikus olasz életeiről is híres, melyet idén a 2023-as Audi-Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz, tavaly pedig a Michelin is díjazott egy-egy ajánlással.