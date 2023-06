A 20. század egyik legjelentősebb baritonjára magyar nótáival emlékezik a Dankó Rádió

A Dankó Rádió következő tematikus hétvégéjén egy sokoldalú előadóra, Melis Györgyre emlékezik. Az opera, az operett és a magyar nóta kiválósága száz éve, 1923. július 2-án született. A centenárium alkalmából a magyar zene rádiója számos felejthetetlen előadásával tiszteleg a Kossuth- és háromszoros Liszt Ferenc-díjas énekes, érdemes és kiváló művész előtt július első hétvégéjén.

A 20. század egyik virtuóz előadóművészének pályafutását idézi fel a Dankó Rádió következő tematikus hétvégéjén a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban. Melis György zeneileg igen színes egyéniség volt, hiszen az operán kívül a magyarnóta műfajában is sikeres előadóvá vált, valamint számos operettslágert is énekelt, például A cigányprímás, A denevér, A víg özvegy, a Bál a Savoyban, a János vitéz vagy a Luxemburg grófja népszerű dalait. Énekhangja mellett színészi képességeivel is lenyűgözte a közönséget, a kor kiemelkedő művésze tökéletes átéléssel, szenvedéllyel alakította szerepeit, és kivételes szövegejtéséről is híres volt, ennek elismeréséül egyetlen énekesként a Kazinczy-díjat is átvehette.

„Meggyőződésem, hogy minden pályára születni kell. Eredendően magunkban hordozzuk a képességeket, jelen esetben az énekhang teljes jellegét. Szerintem a magyar nyelv nagyon jó az éneklésre” – jelentette ki korábban a közmédiának tett nyilatkozatában Melis György.

A magyar zene rádiója hétvégi tematikus műsorában feleleveníti a művész életének és kivételes, hat évtizedes pályájának kiemelkedő állomásait. A hallgatók emellett Melis György operett és magyarnóta felvételeiből hallhatnak összeállítást.

Melis György tematikus hétvége – július 1-jén és 2-án a Dankó Rádióban.

Kiemelt kép: Melis György énekel Verdi: Falstaff című operájának próbáján 1988-ban (Fotó: MTI/Vidor Zsuzsa)