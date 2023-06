Tovább bővült a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum Munkácsy-gyűjteménye

Egy eredeti fotóalbummal, egy keretezett gyászjelentéssel és egy hajereklyével bővült a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum 581 darabos Munkácsy-gyűjteménye.

Az új relikviák csütörtöki sajtóbemutatásán Bácsmegi Gábor múzeumigazgató elmondta, hogy tavaly felajánlás révén hozzájutottak egy fényképalbumhoz, amely a Reök család birtokában volt; idén pedig jutányos áron lehetőségük nyílt egy magángyűjtőtől két eredeti tárgyat megvenni.

A fotóalbum igazi családtörténeti relikvia, nagyjából két évszázadot fog át, a boldog békeidőket idézi. Látható benne Munkácsy Mihály nagybátyja, Reök Antal, szerepel a művész is egy képen, a felesége, Cécile Papier, sőt a testvére, Munkácsy Emil is. Érdekesség, hogy a festő több mint két évtizedig nem találkozott a testvérével, 1874-ben futottak össze, amikor a művész és felesége nászúton járt, és Békéscsabát is érintették – magyarázta a tárgyakról Gyarmati Gabriella művészettörténész.

A gyászjelentést az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat – amely támogatta Munkácsyt, majd tiszteletbeli tagjává fogadta – adta ki a festőfejedelem 1900. május 1-jén, a németországi Bonn melletti Endenichben bekövetkezett halálát követően, a családi gyászjelentés után, május 5-én. Kerete is érdekes, egy számozott bécsi keret, egy szecessziós alkotás – mondta a szakember.

A hajtincset a művész ravatalánál Rákosi Jenő vágta le Koós Ödönné Reök Erzsébet kérésére, aki Munkácsy unokatestvére volt.

Érdekesség, hogy egy másik hajtincs, amelyet szintén a ravatalnál Weinberger Gusztávné Hoffmann Irén, Reök Emília lánya tett el, eddig is látható volt a múzeum állandó kiállításában, mivel azt pár éve megvásárolta az intézmény – közölte Gyarmati Gabriella.

Ugyancsak érdekesség, hogy a tavaly ajándékba kapott fotóalbumban mind a két hajereklyéről készült fénykép szerepel – jegyezte meg Bácsmegi Gábor, hozzátéve, hogy az új műtárgyakat egy év végi kiállításon tervezik bemutatni a nagyközönségnek.

Nem kizárt, hogy a fotóalbumot digitalizálják, hogy „közkinccsé” lehessen tenni – jelentette ki az igazgató.