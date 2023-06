Noémie Goudal francia és Dafna Talmor brit képzőmész alkotásaiból nyílt kiállítás Veszprémben

A Balaton régió tájképi szépségeit láttatják különleges nézőpontból Noémie Goudal francia és Dafna Talmor brit képzőművész alkotásai, melyekből a Dubniczay-palotában csütörtökön nyílt kiállítás, Veszprémben.

A tárlat a Balaton Eye elnevezésű nemzetközi művészeti rezidenciaprogram keretében nyílt meg. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a megnyitón úgy fogalmazott, hogy az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat támogatásával megvalósuló kiállítás révén egész Európa számára megismerhetővé válik a térség, és az itt élők is újra felfedezhetik, megerősíthetik saját értékeiket. Mint mondta, a képzőművészeti program küldetése az volt, hogy felfedezzék a külföldiek a térséget és bemutassák, ők hogyan látják a tájat. A kiállítás által a régió jó hírét viszik a művészek, elindul egy folyamat, melynek révén a térség elfoglalja méltó helyét Európa legszebb régiói sorában – fűzte hozzá a politikus.

A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írják: Noémie Goudal fő érdeklődési területe az ökológia és az antropológia metszéspontja. A tárlat címe: Inhale/Exhale, mely a létezés ritmusára utal. A tárlat részét képezi egy videómunka, amely egy kis tavat körülvevő erdő buja környezetét ábrázolja. Ám a békés és harmonikus természeti környezetről a videóban kiderül, hogy egy megrendezett helyszín, amelyben a természetet ábrázoló kellékek lassan a pusztulás helyszínévé alakulnak.

A kiállításon emellett látható Goudal Bontás III című fotóinstallációja is: az állókép és a mozgókép metszéspontjában elhelyezkedő formai tanulmány egy fordított szobrászati folyamatot ábrázol, amelyben Goudal fokozatosan és aprólékosan redukál egy hegyi tájat – írják. Dafna Talmor brit képzőművész See of Stones című tárlatán három triptichon látható az alsó teremben, az alkotásokon a balatoni táj jellegzetességeit nagyítja fel a művész. Az emeleten az eredeti balatoni képek láthatók – áll a közleményben.

Mint írják, Dafna Talmor a rezidenciaprogram során a balatoni táj sajátos kincseit és természeti sajátosságait kutatta, köztük az úrkúti őskarszt természetvédelmi területét, a bakonynánai Római Fürdőt, a Tihanyi-félsziget tanösvényeit, a kisapáti és a hegyestűi bazaltorgonákat. A két kiállítás augusztus 27-éig látogatható.