Csík János nagy becsben tartja az Év férfi előadója díjat

Tartalmas nyár vár az Év férfi előadójára, Csík Jánosra. A határon túl is sikeres Csík Zenekar frontembere a Dankó Rádió vendégeként arról is mesélt, hogyan érinti, hogy népzenészként lett a magyar könnyűzene meghatározó előadóművésze a Petőfi Zenei Díjátadó gálán.

Hosszasan lehet sorolni Csík János szakmai elismeréseit: 2010-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje lett, zenekara Kossuth-díjas, de megkapták a Magyar Rádió Különdíját, a Fonogram- és a Prima Primissima díjat is.

Az énekes-prímás szerint a díjak fontos mérföldkőnek számítanak egy előadóművész életében, így a 2023-as Petőfi Zenei Díjátadón kiérdemelt Év férfi előadója elismerést is nagy becsben tartja.

Csík János Kossuth-díjas zenész Kiskőrösön (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

„Komoly megtiszteltetést jelent nekem, hogy népzenészként egy könnyűzenei díjátadón ismerték el a munkásságomat. Minden egyes díjnál nagyon fontos, hogy kik még a kitüntetettek, ez emeli a díj rangját” – mondta Csík János a Dankó Rádió reggeli műsorának, a Derűs napot vendégeként.

A Csík Zenekar alapítójára idén is mozgalmas nyári hónapok várnak: sok utazás, fesztiválok, rendezvények, egyéni és közös produkciók töltik meg teendővel a naptárt. Csík János előadóművészi munkája mellett sokat jótékonykodik, és oktatói tevékenységet is folytat. A nyíregyházi Tanárképző Főiskolán végzett ének-zene-népzene szakon, és több városban is tanított alapfokú művészeti iskolákban, a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2010-ben pedig megalapította a népzenei tanszakot. A karitatív és edukációs munkáját is érintő teljes beszélgetés újrahallgatható a Dankó Rádió Médiaklikk-oldalán.

