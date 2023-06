A Föld árnyékos oldalán: újabb CD az Omega életműsorozatában

Újabb stúdióalbum, az eredetileg 1986-ban kiadott A Föld árnyékos oldalán jelenik meg pénteken CD-n az Omega együttes életműsorozatában.

A lemez újramaszterelt változata az együttes felvételeinek újrakiadását gondozó GrundRecords kiadásában jön ki, és a széria tizenhetedik darabja.

„A Föld árnyékos oldalán című anyag – a tagok korabeli visszaemlékezései szerint – hidakat próbált keresni a korszerű, szintetizátorok uralta hangzás és az együttes régi, rockos megszólalása között” – olvasható a kiadvány ismertetőjében.

Az album címét nyilvánvalóan a Pink Floyd korszakos lemeze, az 1973-ban megjelent The Dark Side of the Moon ihlette. Sülyi Péter dalszövegei pénzről, fájdalomról, valamint az elgépiesedő világ és az emberi lélek összefüggéseiről szólnak. (A pénz című dal címe valószínűleg közvetlen utalás a Pink Floyd Money című számára.)

Az Omega tizenkettedik stúdióalbuma népszerű volt a közönség körében, annak is köszönhetően, hogy a Fekete pillangó a Magyar Rádió és Televízió műsorának (a számhoz videoklip is készült) állandó szereplője lett.

A június 30-án megjelenő Omega CD füzetében egy különleges fotósorozat néhány darabja is helyet kapott. Ezek A Föld árnyékos oldalán borítójának alternatív változatai, amelyeket az album dizájnjáért felelős Hegedüs György bocsátott a kiadó rendelkezésére. Ő a grafikus Pálfi Györggyel kísérletezett, mielőtt kialakult a végleges koncepció.

Bónuszként felkerült a CD-re a Budapest Sportcsarnokban 1985. december 26-án megrendezett magyar Live Aid – Élő segély Afrikáért című jótékonysági koncert teljes Omega-blokkja. Az MTVA archívumában fellelt félórás felvétel igazi ritkaság, hiszen eddig hivatalosan soha nem jelent meg hanghordozón.

Az Omega összes felvételének újrakiadása tavaly augusztusban indult. A régi dalok korszerűsített megszólalása valamennyi kiadványon Rozgonyi Péter hangmérnöknek köszönhető. Az életműsorozat szerkesztője, a füzetkékben olvasható ismertető szövegek szerzője Majnik László, aki korábban az Illés együttes, az Omega, a Hungária és a Tolcsvay testvérek történetéről írt könyvet lemezeik, dalaik tükrében. Az Omega felállása 1971-től ez volt: Kóbor János (ének), Benkő László (billentyűs hangszerek), Mihály Tamás (basszusgitár), Molnár György (gitár) és Debreczeni Ferenc (dob).

Minden idők legsikeresebb magyar rockzenekara, az Omega világszerte több mint 50 millió albumot adott el. A csapat hatvan éve alakult, és egészen az elmúlt évekig aktív volt – Benkő László és Mihály Tamás 2020 novemberében, Kóbor János 2021 decemberében hunyt el.

