Rekordösszegért kelt el a festőművész halála előtt festett utolsó portréja

Az 55 éves korában, 1918-ban rövid betegség után váratlanul elhunyt osztrák művész Nő legyezővel című női portréjáért fizették eddig Európában a legmagasabb árat egy árverésre bocsájtott műalkotásért. A korábbi rekorder Alberto Giacometti Sétáló ember I című szobra volt, amely 65 millió fontért kelt el 2010-ben.

A portré egy legyezőt tartó – ismeretlen – nőt ábrázol, akinek lenge ruhája felfedi meztelen vállát a virágos, madarakkal benépesített háttér előtt. Az egy négyzetméteres portrét négyzet alakú vászonra festette a művész.

A bécsi szecesszió vezéralakjának utolsó befejezett festményét két éve a bécsi Belvedere palotában megrendezett nagyszabású Klimt-kiállításon is láthatta a közönség.

#AuctionUpdate Gustav Klimt’s last great masterpiece ‘Dame mit Fächer’ (1917-18) soars to $108.4m / £85.3m at #SothebysLondon, setting a new auction record for the most valuable painting ever sold at auction in Europe. #SothebysModern pic.twitter.com/0v4DGxdTf4

— Sotheby’s (@Sothebys) June 27, 2023