Nyáron sem pihen Kovács Kati

A koncertszezon mindig nyáron ér csúcspontjára, ezért lett a hősége ellenére is Kovács Kati kedvenc évszaka. A szabadtéri fellépések eufóriájáról a Nyár 23 vendégeként mesélt a Kossuth-díjas énekesnő, aki hamarosan a Duna szezonális különkiadásában, a Nyári emlékek – Hogy volt?! című műsorban is szerepel majd.

Kovács Kati nyughatatlan természet, aki nem tud sokáig egy helyben maradni. A Nyár 23 vendégeként arról beszélt, már évtizedek óta nagyon mozgalmasak a nyarai, hiszen vagy fellép, vagy az aktív kikapcsolódás jegyében elutazik valahová. Ha pihenésre vágyik, akkor bekapcsolja a tévét, és általában az M4 Sport közvetítéseit nézi, mivel nagy tenisz- és futballrajongó.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő fáradhatatlanul készül az idei koncertszezonra is. Noha már 500-nál is több dalt énekelt színpadon, az évtizedek múlásával sem csillapodik rajongása hivatása iránt. Örül, ha dalai időnként másoktól is felcsendülnek. Szívesen gondol vissza arra a pillanatra is, amikor a Csináljuk a fesztivált! idei évadában Agárdi Szilvi az Úgy szeretném meghálálni című népszerű slágerével megnyerte a versenyt.

A nosztalgiázásra a Duna nyári különkiadása, a Nyári emlékek – Hogy volt?! is lehetőséget ad. A június 23-tól, péntekenként 20:45-től kezdődő adásokban hétről hétre a hazai könnyűzene ikonjai osztják meg a nyárhoz kötődő történeteiket. Kovács Kati több évtizedes pályafutását számos emlékezetes nyári pillanat gazdagította.

„Egy zárt koncertteremben előadni kicsit olyan, mint egy vizsgahelyzet. Mindig is sokkal jobban szerettem szabadtéren énekelni, mert ott más ingerek érnek. Süt a nap, fúj a szellő, érzem az illatokat, és közvetlenebb a kapcsolat a közönséggel is”

– mondta elöljáróban Kovács Kati, aki a június 30-i adásban lesz a Hogy volt?! nyári különkiadásában Radványi Dorottya és Sztankay Ádám műsorvezetők vendége.

Nyári emlékek – Hogy volt?! különkiadás – június 23-tól péntekenként 20:45-től a Dunán.

Nyár 23 – hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.

A Nyár 23 korábbi adásai 60 napig újranézhetők a Médiaklikken.

Fotó: Nyár 23