Landerer nyomdagépén készítették a Nemzeti dal másolatát a Múzeumok Éjszakáján – Idén 450 intézmény 2700 programot kínált

Már szombat kora délután elkezdődtek a Múzeumok Éjszakája programjai. Idén 450 intézmény 2700 programot kínált. A rendhagyó múzeumi élmények mellett, gasztronómiai kalandok, művészeti produkciók és koncertek is várták a látogatókat.

A XVI. századi magyar katonák ruháiba bújtak a gyerekek az Egri várban. Fegyverbemutatón is részt vettek, ahol megismerték, hogy milyen fegyverekkel védték a várat – számolt be róla az M1 Híradója.

Veszprémben, Európa Kulturális Fővárosában is korán elkezdődtek a Múzeumok Éjszakájának programjai. A Margit romoknál külföldi művészek különleges előadást mutattak be. A vármegyeszékhely kiemelt helyszíne az országos programsorozatnak.

A Landerer nyomdagépén készítették a Nemzeti dal másolatát a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Beszélgetések workshopok, rendhagyó tárlatvezetések, koncert várta hajnalig a látogatókat. Hivatalosan a fővárosi intézmény nyitotta meg a Múzeumok éjszakája programsorozatot, amelynek idei témája és jelmondata: Trendben vagyunk!

Kapcsolódó tartalom

„A résztvevő intézményekben közel 380 tematikus programmal várják az érdeklődőket, hogy ezzel is népszerűsítsük az üzenetet: legyen trendi a múzeumba járás” – fogalmazott Vitályos Eszter miniszterhelyettes.

A köztársasági elnök is részt vett a Múzeumok Éjszakája programsorozatban.

Családjával elsőként a Természettudományi Múzeumba látogatott, ahol megtekintették az Ecuadorból érkezett 500 lepkeláva kikelését.

„Folyamatosan kelnek, ötszáz már megérkezett, most további kétszáz érkezik, azt gondoljuk, hogy szeptember végén míg jó idő van, addig folyamatosan tele lesz a lepkeház élő lepkékkel. Most tizenhat faj látható, ebből négy nagyon nagy méretű, nagyon látványos példány, de hát a többiek is azért szépek” – jelentette ki Bernert Zsolt a Természettudományi Múzeum főigazgatója.

Kapcsolódó tartalom

Az ország 450 intézménye több mint 2700 programmal készült a Múzeumok Éjszakájára. Az eseményeket koncertek, gasztronómiai programok is színesítették. A szervezők a gyerekekre is gondoltak. 480 program várta őket. Az Állatorvos-történeti Gyűjteményben például a lovaké volt a főszerep.

A múzeumok éjszakájának programjai hajnalig tartottak. Tavaly több mint 330 ezer belépést regisztráltak az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális eseményén.

Kapcsolódó tartalom