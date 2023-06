Kulturális időutazás a közmédia csatornáin – Múzeumok Éjszakája 2023

Az M5 kulturális csatorna és a Kossuth Rádió is beszámol az idei Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat legérdekesebb programjairól. Hazánk egyik kiemelkedő kulturális eseményét idén immár 21. alkalommal rendezik meg június 24-én, országszerte csaknem 400 intézményben.

Több mint 2000 programmal, számos koncerttel, tárlatvezetéssel és interaktív eseménnyel várják az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján. A rendezvény legizgalmasabb. helyszíneire a közmédia csatornáival is ellátogathatnak az érdeklődők.

Történelmi időutazásra hívja Galán Angéla az M5 nézőit az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába, a Sziklakórház Atombunker Múzeumába és a Magyar Nemzeti Galériába. A budapesti színtereken túl az M5 stábja útra kel és felkeresi a főbb vidéki helyszíneket is. Szombat este Kecskés Lilla és Marx Éva műsorvezetők kalauzolják el a nézőket Siófokra, Székesfehérvárra és a „királynék városába”, Veszprémbe.

A Kossuth Rádió hallgatói megtudhatják, mit rejt az idei mottó, a „TRendben vagyunk”, mitől népszerű ma egy múzeumi tárlat, és hogyan szólítják meg a muzeológusok a fiatalokat. A Petőfi-bicentenárium kapcsán a költő emlékének ápolásáról is szó esik, felidézik alakját a Petőfi Irodalmi Múzeumban, egy másik budapesti helyszínen, a Bajor Gizi Színészmúzeumban pedig a Magyar nyelvű színjátszás Petőfi korában című időszaki kiállítást is bemutatják. A Kossuth Rádió tudósítói ellátogatnak a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz idén először csatlakozó szentendrei Skanzenbe, de jelentkeznek Szeged, Debrecen, Zalaegerszeg és Eger kulturális forgatagából is.

Online szintén érdemes lesz bekapcsolódni a programsorozatba, ugyanis Galán Angéla az M5 közösségi média oldalán a főváros repülőmúzeumából, az Aeroparkból is jelentkezik. A csatorna Facebook-oldalán az eseményhez kapcsolódó játékok is elérhetők.

Múzeumok Éjszakája június 24-én, a közmédia csatornáin!

Kiemelt kép: Fényfestés a szombathelyi Savaria Múzeum homlokzatán a Múzeumok éjszakáján (Fotó: MTI/Varga György)