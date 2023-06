Közös dalt és videót készített a Stadiumx, Sam Martin és Azahriah

A nemzetközi porondon is ismert magyar producerduó, a Stadiumx a Grammy-díjas Sam Martin énekessel és az egyik legnépszerűbb hazai előadóval, Azahriah-val közös dalt, valamint klipet jelentetett meg Heaven címmel.

A pénteken 17 órakor debütáló Heaven című dance-pop felvétel megalkotásában az előadók mellett mások, így a világhírű David Guetta, Alexander Izquierdo, William Spencer Bastian és Ralph Wegner vett részt – közölte a kiadó Warner Music hazai forgalmazója, a Magneoton az MTI-vel.

„Az elmúlt években többször dolgoztunk már együtt Sam Martinnal, jó viszony alakult ki köztünk. Nevét akkor ismerte meg a világ, amikor 2014-ben két óriási slágert jelentetett meg David Guettával: a Dangeroust és a Lovers on the Sunt. Büszkeség számunkra, hogy az utóbbihoz készített remixünket Guetta Balaton Sound-fellépésén is lejátszhattuk” – idézte a Dave Martin és Sullivan által alkotott Stadiumx producerpárost a közlemény.

A Stadiumx 2014-ben Taylr Renee-vel készített Howl at the Moon című dal óta lett a nemzetközi színtéren is ismert;

2022-ben a Spotify-nál ők voltak a legtöbbet streamelt magyar előadó. Nemcsak producerként, hanem dj-ként is sikeresek, rendszeres vendégei a Tomorrowland fesztiválnak vagy az ibizai Ushuaiának.

David Guettával a Goodbye Friend című felvételen is együtt dolgoztak, egyik tavaly megjelent dalukban (I’m Still in Love) Bob Sinclair működött közre, Nicky Romero mellett pedig az amerikai Sam Martin is rendszeres munkapartnerük.

Kapcsolódó tartalom

Az utóbbi Ziggy Marley Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, producer Fly Rasta című albuma egyik dalának (Lighthouse) szerzőjeként tűnt fel. Később slágereket írt Jason Derulónak, a One Directionnek, a Maroon 5-nak, Nick Jonasnak és Robin Schulznak, de Ava Max Torn című számának is ő az egyik alkotója.

Azahriah-nak a Heaven az első nagy kiadó által képviselt felvétele.

„A Stadiumx tagjaival régóta követjük egymás pályafutását, úgy emlékszem, már akkor felfigyeltek rám, amikor még csak a karrierem elején jártam. Nagyon örülök, hogy elkészült ez a dal” – fogalmazott az előadó, aki a Papp László Sportarénában idén tavasszal tartott teltházas show-ja után a nemzetközi karriert tűzte ki célul maga elé, és szeptemberben európai turnéra indul.

A Heaven akciódús klipje az Odesa Films gyártásában készült; ez a csapat készítette 2020-ban David Guetta, Morten és Lovespeake Save My Life című számának videóját is. A klipet Varsics Péter rendezte, a kisfilm két főszereplője Nagy Blanka és Fehér Panna.