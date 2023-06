A nemzetközi Duna-napot ünnepli a Dankó Rádió

Tematikus hétvégével csatlakozik a nemzetközi Duna-naphoz a magyar zene rádiója. 2004 óta ünneplik a Duna-medence országaiban a Duna-védelmi egyezmény aláírásának évfordulóját. Ehhez kötődően a nemzetek kulturális értékei és élővilága kerül előtérbe. A Dankó Rádióban a jeles naphoz kapcsolódóan a folyam által ihletett szerzemények hangzanak el június 24-én és 25-én.

A nemzetközi Duna-nap programjai minden évben újabb és újabb téma köré csoportosulnak, az idei év jelmondata: „Őrizzük meg kéknek a Dunát!” A folyam ökológiai, kulturális, gazdasági és történelmi összekötő kapocs, több mellékággal rendelkezik, ezek közül az egyik legjelentősebb a Kis-Duna Csallóköznél. Farkas Ferenc és Dékány András Csínom Palkó című daljátékában meg is énekelték a Kis Duna-ágat, annak gyöngyös fodros habját. Többet közt a Kis Duna-ág Nagy Duna-ág című szerzemény is elhangzik a tematikus hétvégén, de egy másik emblematikus nóta, az 1952-ben forgatott zenés filmvígjáték, az Állami Áruház slágere, az Egy dunaparti csónakházban is felcsendül majd a magyar zene rádiójában.

Fővárosunkat gyakran a Duna királynőjének is nevezik, híres Lánchídjával és neogótikus parlamenti épületével, de a folyó Bécsen is áthalad. 1867-ben itt mutatták be először Johann Strauss egyik legnépszerűbb Kék Duna keringő című művét, amely szintén hallható majd a hétvégén. A folyamhoz kötődő számtalan ikonikus dal közül a rádió hallgatói a legnépszerűbbekkel találkozhatnak a tematikus hétvégén. Elhangzik majd az Árad a Duna vize, a Széles Duna, valamint a Kis lak áll a nagy Duna mentében is, mely Petőfi Sándor Távolból című lírai költeményén alapszik, zenéjét pedig Bognár Ignác szerezte.