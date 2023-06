Pataky Attila: Kunos halála után a rajongók keltették életre az Eddát

Az Edda Művek félévszázados kimagasló zenei teljesítménye mögött számos váratlan kihívás húzódik meg. Pataky Attila és zenésztársai 1993-ban egy közúti balesetben elveszítették gitárosukat, Kun Pétert. A tragédia utáni nehéz időszak átvészeléséről és a rajongók határtalan szeretetéről az M2 Petőfi TV Magas és mély című műsorában mesélt az énekes.

Ötven éve töretlen sikerrel működik az Edda Művek, hazánk egyik legrégebbi, ma is aktív rockzenekara. A Pataky Attila vezette, eMeRTon-díjas együttes fennállása óta sok hullámvölgyet megélt: a kezdeti években számos tagcsere történt, 1993 nyarán pedig az agárdi Edda-tábor alatt egy motorbalesetben elveszítették gitárosukat, Kun Pétert.

Bár a tragédia után kétséges volt a folytatás, Pataky Attila sem zenésztársait, sem a rajongóit nem akarta cserben hagyni, és Alapi István visszatérésével újra stabilizálódott a zenekar. A megrázó esetre a mai napig nehéz szívvel gondol vissza a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett énekes.

„Édesanyám arra tanított, hogy minden örömmorzsáért hajoljak le az életben, mert nem tudhatom, mit hoz a holnap. Édesapám pedig elképesztő katonai fegyelemre, a rend szeretetére nevelt. Utóbbinak köszönhetem, hogy már kezdő zenekarként is mindig pontosak, felkészültek voltunk (…) Régebben a változások nagyon megviseltek. Voltak magasságok és mélységek, Kun Peti halála a mai napig feldolgozhatatlan. Úgy tudtam csak túlélni, hogy abban hiszek, a lelke ma is itt van velünk. Örökös hatodik tag, aki mindig hiányzik nekünk”

– mondta az M2 Petőfi TV zenés portréműsorának, a Magas és mély vendégeként az Edda frontembere.

„Az Edda-rajongók segítettek ki minket a gyászból. Ahol laktam, esténként két-háromszáz eddás állt gyertyákkal a ház előtt. A rendőrség is kért, hogy csináljunk valamit, mert a környéken megállt az élet emiatt. A visszatérésünket várták” – idézte fel Pataky Attila az első pillanatokat, amikor az újrakezdés gondolata foglalkoztatni kezdte. A zenekar végül még azon a nyáron, Kecskéden született újjá, és azóta is nagy népszerűségnek örvend.

A frontember hozzátette, szíve szerint az utolsó leheletéig színpadon állna, de megfogadta, csak addig énekel, amíg minőségi szórakoztatást tud nyújtani. Az adásban Koltay Anna műsorvezetőnek azt is megmutatta, hogy még most is tisztán el tud énekelni akár egy operarészletet is.

A Magas és Mély nyári szünetre megy, addig is a korábbi epizódok újranézhetők a Médiaklikken, valamint az M2 Petőfi TV YouTube-csatornáján.

