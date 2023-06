Megnyílnak a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ kapui a Múzeumok éjszakáján

A Múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ kapui, a látogatók előtt életre kelnek a máskor kordonnal elkerített helyszínek, és a Rendőrpalotában olyan helyekre is eljuthatnak, amelyek a mindennapokban nem látogathatóak. Idén a regisztrált látogatók betekintést nyerhetnek a rendőri munka egy-egy mozzanatába is.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon arra hívta az érdeklődőket, éjszakázzanak a rendőrségen, töltsék a Teve utcában a Múzeumok éjszakáját.

Mint írták, a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központban június 24-én 19 órától június 25-én 2 óráig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a Rendőrpalotát, és betekintést nyerhetnek a Tevékenység-irányítási Központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épületbejárás során különleges, érdekes információkat is megosztanak az épületről.

A Rendőrpalota parkolójában megmutatják, hogy anno milyen autóval és motorral közlekedtek a rendőrök, a hagyományőrző rendőrök pedig a régi egyenruhákat mutatják be.

A Nyomozó Tanodában – a Bűnmegelőzési Centrumban – a látogatók kipróbálhatják a rendőrség által használt balesetmegelőzési szimulátort, a legkisebbek pedig izgalmas nyomozójátékban vehetnek részt. Ezekhez a programokhoz nincs szükség előzetes regisztrációra.

A Múzeumok éjszakáján regisztrációt követően az érdeklődők megismerkedhetnek a poligráffal is, és bemutatják a rendőrök azt is, milyen a gyakorlatban a „felismerésre bemutatás”. Lesz bemutató is a lőtéren és rabosítási fotók is készülhetnek.

