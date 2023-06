Irány a színpad! – Törőcsik Franciska is csatlakozik az M2 Gyerekcsatorna sorozatához

Hamarosan véget ér az M2 Gyerekcsatorna Irány a színpad! című sorozata. A Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjaira komoly feladat vár: a Zeneakadémián, évadzáró koncertjükön kell helytállniuk. A párhuzamos idősíkokon játszódó záróepizódból kiderül, hogy a kórustagok később sem szakadnak el egymástól, 20 év múltán idézik fel az örök életre szóló, meghatározó élményeket. A nosztalgikus jelenetekben Törőcsik Franciska, színművész és Halasi Bianka, az Operettszínház tagja alakítják a felnőtt karaktereket. A széria utolsó része június 21-én 18:10-től látható a közmédia gyerekcsatornáján.

A kóruséneklés élményét, a Magyar Rádió Gyermekkórusának mindennapjait mutatja be hétről hétre az M2 Gyerekcsatorna nyolcrészes sorozata, az Irány a színpad!. A rendhagyó széria eddigi epizódjaiban bepillantást nyerhettek a nézők egyebek mellett a kórus- és zenekari próbákba, a hangképzés rejtelmeibe, és elkísérhették a fiatalokat a vidéki turnékra is. A gyerekeket a munka és a zene szeretete mellett közösen megélt kalandjaik is összekovácsolják. Barátságok szövődnek a próbák, fellépések alatt, és láthatóvá válnak a korosztályt foglalkoztató kérdések. Az utolsó rész középpontjában a gyermekkórus évadzáró koncertje áll, és a jövőbe pillantva az is kiderül, hogy két kórustag kapcsolata kiállja az idő próbáját.

(Fotó: MTVA)

Törőcsik Franciska – aki a már felnőtt Annát alakítja az Irány a színpad! záróepizódjában – a közmédia gyerekcsatornájának visszatérő szereplője, korábban a Rímerdő sorozat egyik versfilmjében is láthatták a nézők. Mivel fontos szerepet tölt be életében a zene és az éneklés, szívesen mondott igent az újabb felkérésre. Különösen izgalmasnak találta, hogy nem képzett gyermekszínészekkel, hanem az MRME Gyermekkórusának tagjaival forgat, akik részben önmagukat játszották.

„Kicsit visszacsöppentem abba az időszakba, amikor én is kórusban énekeltem. A darabok közül sokat felismertem, és az élethelyzetek, dilemmák is ismerősnek tűntek, amelyekkel kisiskolásként találkoztam. Jól visszaadja a sorozat azt a közösségi élményt, amit egy kórus tagjaként kapnak a gyerekek, de megmutatja a leküzdendő akadályokat is. Nagyon szerettem ezt a forgatást, a kicsik természetességükkel, talpraesettségükkel nagyszerű hangulatot teremtettek. A gyerekek még ösztönösek, akár profi színészek is tanulhatnak tőlük.”

Az M2 Gyerekcsatorna szériájában Törőcsik Franciska ugyan nem mutatta meg énektudását, ám időről időre csatlakozik zenei projektekhez. Együttműködése az Anima Sound Systemmel hamarosan újjáéled, az együttes fennállásának 30. évfordulója apropóján közreműködik majd jubileumi rendezvényükön.

(Fotó: MTVA)

Halasi Bianka, a Budapesti Operettszínház énekkarának tagja Alíz szerepében látható az Irány a színpad! utolsó részében. 2015-ben végzett az Egressy Béni Zeneművészeti Iskola színész szakán, azóta már az István, a királyban Gizella, és a Marica Grófnőben Dombossy Ilka szerepében is láthatta a közönség. A széria több okból is közel áll hozzá, hiszen amellett, hogy tíz évig hegedült, és három évig zongorázott, zeneiskolai keretek között már hatéves kora óta énekelt kórusban.

„Teljes mértékben tudtam azonosulni a szerepemmel és nagyon jól esett, hogy találkozhattam a »kicsi énemmel«. Öröm volt látni a gyerekek lelkesedését, sokat kérdeztek a forgatáson a munkámról, próbáltuk összehasonlítani a feladatainkat, elemezni, hogy eltérő korosztályok számára miben más élmény az énektanulás” – mondta a sorozatról, amely szerinte azért is kuriózumnak tekinthető, mert teljesen hiteles képet ad arról, milyen egy kórus tagjának lenni. Úgy érzi, csodálatos barátságok születhetnek egy ilyen közösségben, és rengeteget lehet tanulni egymástól. Nagyszerű érzés évtizedek múltán felidézni a közös emlékeket.

Irány a színpad! – utolsó rész június 21-én 18:10-től az M2 Gyerekcsatornán. Az epizódok újranézhetők a sorozat Médiaklikk-oldalán.