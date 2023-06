Meglepetésvendég vette át az Ismerős Arcok zenekar Petőfi Zenei Díját

Sokakat meglepett a díjátadó egyik váratlan pillanata, amikor a Máté Péter-díjjal és Teleki Pál-érdeméremmel kitüntetett Ismerős Arcok zenekar megbízásából az olimpiai bronzérmes úszó, Telegdy-Kapás Boglárka vette át a szombati Petőfi Zenei Díjátadón odaítélt Év zenekara díjat. A magyar könnyűzene ünnepére a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódó és megható műsorelemekkel készült a közmédia.

Hetedik alkalommal rendezték meg a Petőfi Zenei Díjátadót. Idén kilenc kategóriában ismerték el a hazai könnyűzenei élet kiemelkedő előadóművészeit és alkotásait, többet a Petőfi-bicentenárium jegyében. A több zenei műfajt felvonultató gálaműsor egyik meglepetéseként Telegdy-Kapás Boglárka is színpadra lépett. Az úszóolimpikon az Ismerős Arcok rajongójaként vette át az éppen koncertező együttes elismerését Egri Pétertől, A Dal egyik idei zsűritagjától. Galambos Nándor, a zenekar vezetője a Petőfi Rádió reggeli műsorában köszönte meg a díjat.

Telekdy-Kapás Boglárka az Ismerõs Arcok zenekar nevében átveszi az “Év zenekara” díjat Egri Péter énekes, gitáros, dalszerzõtõl a Petõfi Zenei Díjátadó Gálán (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

„Idén 25 éves a zenekar, gyakorlatilag felnőtt mellettünk egy generáció. A küldetésünk, hogy a szórakoztatáson túl a dalainknak időtlen mondanivalója legyen minden korosztály számára. Úgy érezzük, ebben a szakmai díjban ez a törekvésünk megtestesül” – mondta a basszugitáros a Talpra Magyar című műsorban adott interjújában.

Tótfalusi Fanni, az M2 Petőfi TV szerkesztő-riportere, műsorvezetője az élő showműsor varázsáról számolt be. „Korábban még sosem dolgoztam ilyen nagyszabású, élő televíziós eseményen, ráadásul egy nagyon izgalmas helyszínen, az A38 Hajó gyomrában kérdezhettem a gála sztárvendégeit. Interjúkat készítettem a vörös szőnyegen is, ahová pálmafákkal igazi karibi hangulatot varázsoltak. Az első visszajelzések alapján ezt a tévéképernyőn keresztül is átérezték a Petőfi Zenei Díjátadó nézői” – mondta a Petőfi Rádió reggeli műsorának, a Talpra Magyarnak vendégeként Tótfalusi Fanni. A tévés hozzátette, aki lemaradt a díjátadó gála élő műsoráról, újranézheti a közmédia videós tárhelyén, a Médiaklikk.hu oldalon.

A 7. Petőfi Zenei Díjátadó műsorvezetői a Duna showműsorainak tapasztalt házigazdái, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre voltak. Az elmúlt években a Csináljuk a fesztivált! és A Dal nemzeti dalválasztó háziasszonyaként feltűnt tévés a Nyár 23 adásában összegezte élményeit az eseményről.„Nagyon élveztem, hogy visszatérhettem Fodor Imre műsorvezetőtársammal az A38 Hajó fedélzetére, ahol nyolc évvel ezelőtt elindult a karrierünk. Sok örömteli és megható pillanata volt a gálának, és óriási élmény volt a vörös szőnyegen besétálni, az ott készült fotókat még az unokáimnak is megmutatom majd” – mesélte Rókusfalvy Lili, aki a bevonulásról egy fotót is megosztott közösségi oldalán.

A műsorban extra produkcióiban megemlékeztek az áprilisban elhunyt Máté Péter-díjas zenészről, Török Ádámról, a Mini együttes alapító-frontemberéről. A Petőfi 200 emlékév alkalmából Takács Nikolas Horányi Julival adta elő A Dal 2023-ban debütált Hazámban című duettet. Oláh Ibolyától A Dal 2022 nyereménylemezének címadó dalát, a Gyere közelebbet akusztikus változatban hallhatta a közönség és a Duna dalversenyének kétszeres győztese, Pápai Joci, valamint a korábbi versenyzője, a Zaporozsec is színpadra állt.