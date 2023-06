Gasztronómiai és kulturális kincsek Bács-Kiskunban, ahogy Petőfi szerette őket

Bács-Kiskun vármegye az év bármely szakában számos izgalmas helyszínt tartogat az idelátogatóknak, legyen szó akár gasztronómiai, akár kulturális utazásról, vagy éppen sport-eseményről, aktív kikapcsolódásról. Most azonban, a Petőfi-bicentenárium apropóján még inkább érdemes a vármegyébe látogatni, hiszen a költő szülőhazájában 2023 év végéig még számos Petőfihez kapcsolódó programelem közül válogathatunk, miközben újrajárjuk a lánglelkű poéta gyermek-és fiatalkorának szeretett állomásait. Eredjünk hát a költő nyomába, ismerjük meg Bács-Kiskun vármegye rejtett kincseit!

A költő ínycsiklandó kedvencei, új köntösben

Az emlékévek kapcsán több helyi étterem is előrukkolt egy-egy, Petőfi Sándor ízlésének megfelelően megálmodott menüsorral, így a kiskunfélegyházi Sirius Étteremben is megkóstolhatjuk a költő kedvenc ételeit. A megyeszékhelyen, az autentikus Kecskeméti Csárda Petőfi-menüje szintén élvezetes gasztronómiai élményt nyújt. Ilyenkor mintha maga a költő is velünk lenne az asztalnál és arról mesélne, miként főzött katonakorában dödöllét társainak. A finom ételeket akár a Kunság-Szesz Zrt. kávélikőr különlegességével, a 33%-os Pilvax-likőrrel is leöblíthetjük, amely a kétszáz éves jubileumra készült. Az édesszájúakra is gondoltak vármegye-szerte: Soltvadkertre látogatva a Korona Cukrászdában ne csak a méltán híres fagylaltokat próbáljátok ki! Megkóstolhatjátok a Petőfi Sándor-ihlette Pilvax szeletet. Ez a mennyei, kávés desszert feleleveníti a költő világát és különleges ízutazást kínál az édességek birodalmában. Ha pedig még elevenebb gasztro-időutazásra vágytok, Szalkszentmártonba, a Petőfi Sándor Emlékkiállításra látogatva, Petőfi egykori lakhelyén két népi játék között akár ti magatok is kipróbálhatjátok Hrúz Mária még mindig üzemelő kemencéjét, hogy egy finom langallót vagy görhönyt süssetek – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Óriások nyomában Kiskőrösön

Képzeletbeli utunk következő állomása Kiskőrös, ahol kihagyhatatlan megálló a János Vitéz Látogatóközpont, valamint a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum is. A látogatóközpontban egy mesés labirintuson kell átjutnotok, miközben felelevenednek előttetek Petőfi híres elbeszélő költeményének egyes fejezetei. Az interaktív színterek között magatok is átélhetitek a fontosabb részleteket, harcolhattok az óriásokkal, őrizhetitek a nyájat Kukorica Jancsival, sőt, végül Tündérország káprázatos tájaira is eljuthattok. A kalandozás után sétáljatok végig az emlékmúzeumban, ahol bepillantást nyerhettek a költő világába, és látogassatok el a költő szülőházába, amely máig hitelesen tárja a látogatók elé azt a miliőt, amelyben a költő megszületett, valamint a 19. század eső harmadának jellegzetes berendezési tárgyait, szokásait.

Még azt az ágyat is eredeti állapotában találjátok, amelyben Petőfi először felsírt!

Kis lak a nagy Duna mentében

1843 májusában Petőfi Sándor Pozsonyban tartózkodott, innen üzent haza a “Távolból” című versével: “Kis lak áll a nagy Duna mentében”. Hosszú távollét után, keserves másfél évvel a háta mögött, 1844 húsvétján kopogtatott újra a “kis lak” ajtaján. Ezt a kopogtatást idézi föl a magyar líra egyik legszebb darabja, a “Füstbe ment terv”. De hol található ez a kis szoba? És hol található a “kis lak”? Dunavecsén áll az a ház, ahol a Petrovics család 1841 és 1845 között üzemeltette a mészárszékét, és aminek Petőfi hátat fordított még a beköltözésük évében. Ha lesétáltok a Duna partjára, elképzelhetitek, ahogy a fiatal Sándor Pentelénél átkel a Dunán!

Dunavecse egyik látnivalója Petőfi Sándor apjának, Petrovics Istvánnak az egykori mészárszéke, amelyet 1841 és 1844 között bérelt. Az épületben jelenleg Helytörténeti Gyűjtemény üzemel, amely 1954-ben nyitotta meg kapuit. A Petrovics család relikviái mellett a település történetébe is betekintést nyújtanak a látogatóknak a régészeti, valamint a néprajzi tárgyak segítségével.

Tematikus túrák a nemzeti parkban

A természetkedvelők sem fognak csalódni, hiszen a vármegyei önkormányzat szervezésében indított vezetett túrák lehetőséget adnak arra, hogy közelebbről megismerjük Petőfi Sándor egykori kedvenc tájait, és a lenyűgöző nemzeti parkot. A Kiskunság szívében barangolva kellemes kirándulásokon lehet végigsétálni a költő által annyira szeretett igazi magyar pusztán, és felfedezhetitek a hazai rónaság flóráját és faunáját. Lelki elvonulásra pedig nincs is tökéletesebb helyszín a pálosszentkúti kegyhelynél, amely az Alföld egyik legfontosabb búcsújáró helye.

Hogyha még sosem jártatok a Kiskunságon, akkor azért, ha pedig már többször is, akkor pedig azért érdemes most ismét ellátogatni az Alföldre, hiszen az emlékévek miatt minden Petőfi Sándor emléke köré szerveződik. Legyen szó gasztronómiáról, kultúráról vagy sportról, Bács-Kiskun vármegye mindenkinek tartogat valami különlegeset, amely emlékezetes élményekkel gazdagítja az utazását.